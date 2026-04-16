Hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để thực thi phong tỏa Iran

Thứ Năm, 05:56, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các tàu chiến của Hải quân Mỹ đang phát đi thông điệp tới các tàu thương mại hoạt động trong và xung quanh Iran, cảnh báo họ sẵn sàng tiến hành kiểm tra và sử dụng vũ lực nhằm buộc tuân thủ lệnh phong tỏa đối với các tàu có hoạt động giao thương với Iran.

“Mọi tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng của Iran sẽ bị kiểm tra nhằm ngăn chặn hành động vi phạm và có thể bị tịch thu”, một thông điệp phát thanh của Hải quân Mỹ nêu rõ. Thông điệp này được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng tải trên mạng xã hội. Một quan chức quân sự giấu tên, xác nhận thông điệp hiện đang được phát tới tất cả các tàu trong khu vực.

“Nếu không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực”, thông điệp trên nhấn mạnh.

hai quan my tuyen bo san sang su dung vu luc de thuc thi phong toa iran hinh anh 1
Tàu chở hàng ở Vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết: “Các lực lượng Mỹ đã hoàn toàn chặn đứng hoạt động giao thương kinh tế bằng đường biển ra vào Iran”. Bộ này cho biết trong ngày thứ 15/4, không có tàu thuyền nào vượt qua được lực lượng của họ trong 48 giờ đầu tiên kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. Lệnh này bắt đầu từ ngày 14/4.

CENTCOM cũng cho biết đã có 10 tàu tuân thủ yêu cầu quay đầu và di chuyển trở lại các cảng của Iran hoặc khu vực ven biển nước này. Theo tuyên bố, lệnh phong tỏa được thực thi “một cách công bằng, không phân biệt đối xử đối với mọi tàu thuyền thuộc tất cả các quốc gia” khi đi vào hoặc rời khỏi các khu vực ven biển hoặc cảng của Iran. Những tàu không hướng đến các cảng của Iran sẽ không bị ảnh hưởng.

Động thái này có thể gây sức ép đáng kể lên nền kinh tế Iran, trong bối cảnh trước đó, Tehran hạn chế việc lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn cung dầu khí, đã đẩy giá năng lượng tăng cao.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 16/4: Mỹ điều hơn 1 vạn binh sĩ phong tỏa cảng Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran; Ông Trump nói cuộc chiến tại Iran sắp kết thúc; Mỹ nới lỏng trừng phạt ngân hàng và chính phủ Venezuela

UAE - Iran hội đàm cấp cao lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột ở Trung Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, đã có cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf kể từ khi nổ ra xung đột Mỹ - Iran, sự kiện kéo theo việc Iran nã hỏa lực vào UAE.

Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan

VOV.VN - Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/4 cho biết, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải Pakistan sau khi các cuộc đàm phán thất bại vào cuối tuần qua.

