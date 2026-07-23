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Công chức Malaysia làm việc tại nhà hai ngày mỗi tuần từ 1/8

Thứ Năm, 11:37, 23/07/2026
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VOV.VN - Cục Dịch vụ Công Malaysia mới đây cho biết Chính phủ nước này đã thống nhất triển khai Chính sách Ngày làm việc kết hợp (hybrid work day), xác định đây là mô hình làm việc mới trong khu vực công.

Chính sách này nằm trong chương trình cải cách, hiện đại hóa phương thức tổ chức công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công. Cục Dịch vụ Công Malaysia (JPA) cho biết, theo chính sách có hiệu lực từ ngày 01/8, công chức thuộc diện áp dụng sẽ làm việc tại cơ quan ba ngày mỗi tuần và làm việc tại nhà hai ngày còn lại, theo lịch làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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Ảnh minh họa: Reuters

Tại các bang nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, công chức phải có mặt tại cơ quan vào thứ Hai, thứ Sáu và thêm một ngày làm việc khác trong tuần theo lịch được bố trí. Đối với một số bang có ngày nghỉ cuối tuần vào thứ Sáu và thứ Bảy, thời gian bắt buộc làm việc tại cơ quan là Chủ nhật, thứ Năm và thêm một ngày trong tuần. Công chức cũng phải bảo đảm thời gian làm việc tiêu chuẩn chín giờ mỗi ngày, bao gồm cả thời gian nghỉ. 

Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm xác định những trường hợp đủ điều kiện áp dụng chính sách. Trong trường hợp cần thiết để bảo đảm yêu cầu công tác, công chức vẫn có thể được triệu tập đến cơ quan vào ngày làm việc tại nhà. Chế độ làm việc tại nhà cũng có thể bị thu hồi nếu công chức không đáp ứng đầy đủ các quy định hoặc yêu cầu công việc. 

Đáng chú ý, nhằm bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ công không bị gián đoạn, chính sách này không áp dụng đối với những vị trí đòi hỏi người lao động phải trực tiếp có mặt tại nơi làm việc, như: bộ phận cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người dân, lực lượng quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật, nhân viên y tế…

Cục Dịch vụ công Malaysia cho biết, thời gian làm việc và kết quả công việc của công chức sẽ được theo dõi, giám sát chặt chẽ thông qua ứng dụng công nghệ, qua đó bảo đảm hiệu quả thực thi nhiệm vụ và chất lượng cung cấp dịch vụ công.

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PV/VOV-Bangkok
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