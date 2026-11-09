Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên án tử hình 66 binh sĩ

Truyền thông nhà nước CHDC Congo cho biết, phiên tòa được tổ chức tại Goma, tỉnh Bắc Kivu hôm 8/11. Hơn 70 binh sỹ bị đưa ra xét xử với 3 tội danh gồm “nổi loạn, bất tuân mệnh lệnh và hèn nhát” khi đối mặt với kẻ thù.

Một phiên tòa quân sự xét xử các thành viên quân đội CHDC Congo vì tội đào ngũ và hèn nhát trong cuộc chiến chống lại phiến quân M23 tại Goma, tỉnh Bắc Kivu hồi tháng 5/2024 (Ảnh: Reuters)

Số binh sỹ này thuộc biên chế của Trung đoàn số 3415, bị bắt giữ hôm 20/10 tại khu vực Walikale. Kết thúc phiên tòa, 4 binh sỹ được tuyên trắng án, 1 người bị phạt 10 năm tù, trong khi có tới 66 quân nhân bị kết án tử hình.

Quân đội CHDC Congo khẳng định việc mở phiên tòa là một phần trong các nỗ lực nhằm tăng cường kỷ luật trong các lực lượng vũ trang Congo, đặc biệt là trong ứng phó với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng ở miền Đông nước này.

Trước đó, hồi tháng 10, tòa án quân sự Congo cũng đã tuyên án tử hình một binh sỹ với tội danh “hèn nhát”. Binh sỹ này bị cáo buộc đã rút lui khỏi trận tuyến khi đối đầu với các tay súng thuộc lực lượng phiến quân M23 được Rwanda hậu thuẫn ở miền Đông Congo.