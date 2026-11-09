English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên án tử hình 66 binh sĩ

Thứ Hai, 10:45, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một tòa án quân sự tại Cộng hòa Dân chủ Congo vừa tiến hành phiên xét xử đặc biệt, tuyên án tử hình 66 binh sĩ với 3 tội danh.

 

Truyền thông nhà nước CHDC Congo cho biết, phiên tòa được tổ chức tại Goma, tỉnh Bắc Kivu hôm 8/11. Hơn 70 binh sỹ bị đưa ra xét xử với 3 tội danh gồm “nổi loạn, bất tuân mệnh lệnh và hèn nhát” khi đối mặt với kẻ thù.

cong hoa dan chu congo tuyen an tu hinh 66 binh si hinh anh 1
Một phiên tòa quân sự xét xử các thành viên quân đội CHDC Congo vì tội đào ngũ và hèn nhát trong cuộc chiến chống lại phiến quân M23 tại Goma, tỉnh Bắc Kivu hồi tháng 5/2024 (Ảnh: Reuters)

Số binh sỹ này thuộc biên chế của Trung đoàn số 3415, bị bắt giữ hôm 20/10 tại khu vực Walikale. Kết thúc phiên tòa, 4 binh sỹ được tuyên trắng án, 1 người bị phạt 10 năm tù, trong khi có tới 66 quân nhân bị kết án tử hình.   

Quân đội CHDC Congo khẳng định việc mở phiên tòa là một phần trong các nỗ lực nhằm tăng cường kỷ luật trong các lực lượng vũ trang Congo, đặc biệt là trong ứng phó với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng ở miền Đông nước này.

Trước đó, hồi tháng 10, tòa án quân sự Congo cũng đã tuyên án tử hình một binh sỹ với tội danh “hèn nhát”. Binh sỹ này bị cáo buộc đã rút lui khỏi trận tuyến khi đối đầu với các tay súng thuộc lực lượng phiến quân M23 được Rwanda hậu thuẫn ở miền Đông Congo.

dich-benh-ebola-o-congo.jpg

Dịch Ebola tại CHDC Congo khiến hơn 5.000 người tử vong

VOV.VN - Theo số liệu do chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 30/10, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này đã vượt 5.000 người, đánh dấu đợt dịch nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại quốc gia Trung Phi này.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dịch Ebola tại CHDC Congo lan sang hai khu vực mới
Dịch Ebola tại CHDC Congo lan sang hai khu vực mới

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/9, cho biết, đợt bùng phát dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã lan rộng sang 2 khu vực y tế nữa, nâng tổng số ca nhiễm lên 63 khu vực tại 7 tỉnh.

Dịch Ebola tại CHDC Congo lan sang hai khu vực mới

Dịch Ebola tại CHDC Congo lan sang hai khu vực mới

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/9, cho biết, đợt bùng phát dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã lan rộng sang 2 khu vực y tế nữa, nâng tổng số ca nhiễm lên 63 khu vực tại 7 tỉnh.

Anh viện trợ hơn 50 triệu bảng giúp Congo ứng phó Ebola
Anh viện trợ hơn 50 triệu bảng giúp Congo ứng phó Ebola

VOV.VN - Anh ngày 1/9 thông báo viện trợ bổ sung hơn 50 triệu bảng (gần 68 triệu USD) nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, khi số ca mắc được xác nhận đã vượt 6.000.

Anh viện trợ hơn 50 triệu bảng giúp Congo ứng phó Ebola

Anh viện trợ hơn 50 triệu bảng giúp Congo ứng phó Ebola

VOV.VN - Anh ngày 1/9 thông báo viện trợ bổ sung hơn 50 triệu bảng (gần 68 triệu USD) nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, khi số ca mắc được xác nhận đã vượt 6.000.

Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường quy mô ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo
Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường quy mô ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo

VOV.VN - Liên hợp quốc và một số cơ quan thành viên đang kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng cường hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo ứng phó với dịch Ebola, trong bối cảnh đợt dịch lần này được đánh giá là đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận.

Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường quy mô ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo

Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường quy mô ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo

VOV.VN - Liên hợp quốc và một số cơ quan thành viên đang kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng cường hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo ứng phó với dịch Ebola, trong bối cảnh đợt dịch lần này được đánh giá là đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ