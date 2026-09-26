Dịch Ebola tại CHDC Congo lan sang hai khu vực mới

Các khu vực mới bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola là Bulu thuộc tỉnh Sud-Ubangi và Dungu thuộc tỉnh Haut-Uele - nơi giáp ranh với Nam Sudan.

Theo số liệu của WHO, tính đến ngày 23/9, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 7.890 ca nhiễm được xác nhận và 3.799 ca tử vong.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ xử lý thi thể nạn nhân Ebola tại Bunia, CHDC Congo, ngày 21/5/2026. Ảnh: Reuters

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, xung đột và tình trạng người dân phải di dời chỗ ở đang gây khó khăn cho các nhân viên y tế trong việc tiếp cận những cộng đồng bị ảnh hưởng và truy vết những người có nguy cơ phơi nhiễm virus. Theo ông Ghebreyesus, việc thiếu vắc-xin và phương pháp điều trị được cấp phép cho chủng Bundibugyo đang gây khó khăn cho công tác ứng phó và có thể khiến người dân e ngại tìm kiếm sự chăm sóc tại các trung tâm điều trị. WHO đang nỗ lực đẩy nhanh các thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin và các phương pháp điều trị.

Tổng Giám đốc WHO Ghebreyesus nhấn mạnh: “Cần lưu ý rằng khi nhắc đến Cộng hòa Dân chủ Congo, quy mô của một tỉnh tại đây gần như tương đương với diện tích của cả một quốc gia. Dịch bệnh cũng đang vượt qua biên giới. WHO đang theo dõi sát sao tình hình tại Nam Sudan - cụ thể là khu vực Dungu - và Cộng hòa Trung Phi, do tại đây có dòng sông Ubangi chảy xuyên suốt đến tận thủ đô Kinshasa. Vì vậy, WHO giám sát chặt chẽ các khu vực giáp ranh Uganda và những quốc gia láng giềng khác. WHO đã xác định mười quốc gia có nguy cơ cao và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị ứng phó tại các khu vực này”.