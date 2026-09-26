English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dịch Ebola tại CHDC Congo lan sang hai khu vực mới

Thứ Bảy, 11:08, 26/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/9, cho biết, đợt bùng phát dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã lan rộng sang 2 khu vực y tế nữa, nâng tổng số ca nhiễm lên 63 khu vực tại 7 tỉnh.

Các khu vực mới bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola là Bulu thuộc tỉnh Sud-Ubangi và Dungu thuộc tỉnh Haut-Uele - nơi giáp ranh với Nam Sudan.

Theo số liệu của WHO, tính đến ngày 23/9, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 7.890 ca nhiễm được xác nhận và 3.799 ca tử vong.

dich ebola tai chdc congo lan sang hai khu vuc moi hinh anh 1
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ xử lý thi thể nạn nhân Ebola tại Bunia, CHDC Congo, ngày 21/5/2026. Ảnh: Reuters

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, xung đột và tình trạng người dân phải di dời chỗ ở đang gây khó khăn cho các nhân viên y tế trong việc tiếp cận những cộng đồng bị ảnh hưởng và truy vết những người có nguy cơ phơi nhiễm virus. Theo ông Ghebreyesus, việc thiếu vắc-xin và phương pháp điều trị được cấp phép cho chủng Bundibugyo đang gây khó khăn cho công tác ứng phó và có thể khiến người dân e ngại tìm kiếm sự chăm sóc tại các trung tâm điều trị. WHO đang nỗ lực đẩy nhanh các thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin và các phương pháp điều trị.

Tổng Giám đốc WHO Ghebreyesus nhấn mạnh: “Cần lưu ý rằng khi nhắc đến Cộng hòa Dân chủ Congo, quy mô của một tỉnh tại đây gần như tương đương với diện tích của cả một quốc gia. Dịch bệnh cũng đang vượt qua biên giới. WHO đang theo dõi sát sao tình hình tại Nam Sudan - cụ thể là khu vực Dungu - và Cộng hòa Trung Phi, do tại đây có dòng sông Ubangi chảy xuyên suốt đến tận thủ đô Kinshasa. Vì vậy, WHO giám sát chặt chẽ các khu vực giáp ranh Uganda và những quốc gia láng giềng khác. WHO đã xác định mười quốc gia có nguy cơ cao và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị ứng phó tại các khu vực này”.

Thiều Dương/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Anh viện trợ hơn 50 triệu bảng giúp Congo ứng phó Ebola
Anh viện trợ hơn 50 triệu bảng giúp Congo ứng phó Ebola

VOV.VN - Anh ngày 1/9 thông báo viện trợ bổ sung hơn 50 triệu bảng (gần 68 triệu USD) nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, khi số ca mắc được xác nhận đã vượt 6.000.

Anh viện trợ hơn 50 triệu bảng giúp Congo ứng phó Ebola

Anh viện trợ hơn 50 triệu bảng giúp Congo ứng phó Ebola

VOV.VN - Anh ngày 1/9 thông báo viện trợ bổ sung hơn 50 triệu bảng (gần 68 triệu USD) nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, khi số ca mắc được xác nhận đã vượt 6.000.

Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường quy mô ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo
Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường quy mô ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo

VOV.VN - Liên hợp quốc và một số cơ quan thành viên đang kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng cường hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo ứng phó với dịch Ebola, trong bối cảnh đợt dịch lần này được đánh giá là đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận.

Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường quy mô ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo

Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường quy mô ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo

VOV.VN - Liên hợp quốc và một số cơ quan thành viên đang kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng cường hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo ứng phó với dịch Ebola, trong bối cảnh đợt dịch lần này được đánh giá là đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận.

Trẻ em chiếm gần 1/3 số ca tử vong do dịch Ebola tại CHDC Congo
Trẻ em chiếm gần 1/3 số ca tử vong do dịch Ebola tại CHDC Congo

VOV.VN - Liên hợp quốc cảnh báo dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lây lan nhanh, với tổng số ca mắc đã vượt 4.000, trong đó 1.850 người tử vong. Phụ nữ và trẻ em đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt tại tỉnh Ituri.

Trẻ em chiếm gần 1/3 số ca tử vong do dịch Ebola tại CHDC Congo

Trẻ em chiếm gần 1/3 số ca tử vong do dịch Ebola tại CHDC Congo

VOV.VN - Liên hợp quốc cảnh báo dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lây lan nhanh, với tổng số ca mắc đã vượt 4.000, trong đó 1.850 người tử vong. Phụ nữ và trẻ em đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt tại tỉnh Ituri.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ