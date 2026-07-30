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Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường quy mô ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo

Thứ Năm, 23:32, 30/07/2026
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VOV.VN - Liên hợp quốc và một số cơ quan thành viên đang kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng cường hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo ứng phó với dịch Ebola, trong bối cảnh đợt dịch lần này được đánh giá là đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận.

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc, Quyền Giám đốc điều hành Chương trình lương thực thế giới (WFP), ông Carl Skau cho biết: "Đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay. Để so sánh, chỉ trong 2 tháng qua đã có 1.000 người tử vong. Trong khi, ở đợt dịch Ebola tại Tây Phi trước đây, phải mất tới 8 tháng mới ghi nhận 1.000 ca tử vong. Điều đó cho thấy số người chết trong cùng một khoảng thời gian đã tăng gấp 4 lần. Mọi chiến lược, mọi yếu tố cần thiết đều đã có sẵn ở đây, nhưng công việc này cần được triển khai với quy mô lớn gấp bốn hoặc năm lần và phải được thực hiện một cách khẩn trương”.

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Thành viên tổ Bảo vệ cộng đồng trong bộ đồ y tế chuyên dụng đang hỗ trợ an táng người dân tử vong do Ebola tại CHDC Congo. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu cập nhật của Chính phủ CHDC Congo, nước này đã ghi nhận gần 2.900 ca mắc và hơn 1.200 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo quy mô thực tế của dịch có thể còn lớn hơn do nhiều ca bệnh được phát hiện ngoài các chuỗi lây nhiễm đã biết. Công tác chống dịch tại CHDC Congo đang đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu trang thiết bị, nguồn nhân lực tham gia chống dịch suy giảm, sự thiếu hiểu biết về dịch bệnh của người dân,...

Ở một diễn biến tích cực, Bộ Y tế Uganda ngày 28/7 tuyên bố đợt bùng phát Ebola năm 2026 tại nước này đã chính thức chấm dứt, sau khi ghi nhận 20 ca mắc và 2 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhận định nguy cơ bùng phát dịch từ lây lan xuyên biên giới vẫn hiện hữu, do các ổ dịch Eobla ở nước láng giềng - CHDC Congo vẫn diễn biến rất phức tạp.

Quốc Khánh/VOV1
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