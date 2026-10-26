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Tổng thống Pháp hứa áp dụng “biện pháp mạnh” để xoa dịu biểu tình

Thứ Hai, 22:48, 26/10/2026
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VOV.VN - Nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron hôm 26/10 cam kết rằng chính phủ của ông sẽ công bố một loạt biện pháp phản ứng lại làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần qua.

Liên quan vấn đề biểu tình, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau khi gặp gỡ các liên đoàn học sinh trung học. Nhóm này đang yêu cầu tăng cường nguồn lực cho ngành giáo dục và cải tổ quy trình tuyển sinh đại học - một quy trình mà họ cho rằng đang tạo ra sự bất bình đẳng.

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Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AP

“Tôi đã yêu cầu chính phủ đưa ra phản hồi đối với những đòi hỏi chính đáng vốn là căn nguyên của phong trào xã hội này”, ông Macron phát biểu với các phóng viên tại Marseille, nơi ông đến để thị sát những thiệt hại từ các cuộc biểu tình trước đó.

Ông Macron nhắc lại nhận định trước đó của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez rằng nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra bất ổn vào cuối tuần tới.

Các cuộc biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi tình trạng bạo loạn bùng phát cách đây 9 ngày tại hàng chục thành phố, làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền đã mất kiểm soát trên đường phố.

Để đối phó với tình trạng hỗn loạn, Bộ Nội vụ đã huy động 70.000 cảnh sát cho các cuộc biểu tình hôm 24/10 nhằm phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ và các vấn đề liên quan đến dịch vụ công.

Phong trào này đã lan rộng vượt xa sự bất mãn ban đầu của học sinh, thu hút thêm các công đoàn và những người thuộc phong trào “Áo vàng” - nhóm nổi tiếng với những chiếc áo khoác phản quang đặc trưng và các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối áp lực kinh tế, bao gồm cả giá nhiên liệu cao.

Bộ trưởng Nội vụ Nunez cho biết sự hiện diện đông đảo của cảnh sát đã ngăn chặn kịch bản bạo lực tái diễn như hồi đầu tháng. 

Ông Nunez cho biết 1.435 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình hôm 24/10. Ngoài ra, ông cũng lưu ý về một hiện tượng mới: Các nhóm cực hữu có tổ chức đã đụng độ với các nhà hoạt động cực tả tại một số thành phố. “Chúng tôi biết rằng đã có những lời kêu gọi từ nhiều phong trào theo chủ nghĩa dân tộc và các phong trào dựa trên căn tính, yêu cầu các thành viên công khai xuất hiện để bảo vệ các cơ sở kinh doanh”, ông Nunez nói. “Tại một số thành phố như Nice và Montpellier, các nhóm này đã tập hợp theo đội ngũ có tổ chức, với mục tiêu chính là nhắm vào phong trào cực tả”.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL, phát ngôn viên chính phủ Pháp, Maud Bregeon, cho biết những người biểu tình đã nêu lên các bất bình chính đáng cần được lắng nghe, nhưng bà nhấn mạnh rằng việc khôi phục trật tự là điều kiện tiên quyết để tiến tới các cuộc đàm phán thực chất.

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Chi phí sinh hoạt ở nhiều nước châu Âu tăng vọt sau 3 thập kỷ

VOV.VN - Chi phí sinh hoạt tại nhiều nước châu Âu tăng mạnh trong hơn hai thập kỷ qua, trong khi tiền lương không theo kịp đà tăng giá. Xung đột Nga - Ukraine càng đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng áp lực tài chính và bất bình xã hội, đặc biệt tại Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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