Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này

Tại thủ đô Paris, lệnh giới nghiêm tại khu vực quảng trường République và Les Halles tiếp tục được gia hạn từ 23h đêm đến 6h sáng hôm sau. Đây đã là lần thứ ba trong tuần chính quyền thành phố phải áp dụng biện pháp khẩn cấp này nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo động mới.

Tại thủ đô Paris, lệnh giới nghiêm tại khu vực quảng trường République và Les Halles tiếp tục được gia hạn từ 23h đến 6h sáng hôm sau. Ảnh: Reuters

Ở miền Nam nước Pháp, chính quyền tỉnh Pyrénées-Orientales thông báo cấm biểu tình tại trung tâm thành phố Perpignan từ ngày 22 đến 25/10. Lực lượng bảo đảm an ninh trong ngày 24/10 sẽ tăng gấp đôi so với cuối tuần trước, với sự phối hợp của cảnh sát quốc gia, hiến binh và cảnh sát thành phố. Lệnh giới nghiêm đối với người chưa thành niên cũng được áp dụng từ 19h30 ngày 24/10 đến 6h sáng hôm sau.

Các quyết định trên nằm trong kế hoạch tăng cường an ninh được Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez công bố ngày 20/10. Theo đó, Pháp sẽ huy động thêm lực lượng chuyên trách cùng trực thăng, xe bọc thép Centaure và xe phun nước để bảo đảm trật tự trong ngày biểu tình 24/10. Phương án chú trọng tăng quân số và khả năng cơ động, giúp lực lượng chức năng phản ứng nhanh trước các nhóm gây rối hoạt động phân tán.

Đặc biệt, các quân nhân thuộc chiến dịch Sentinelle được điều động bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, giải tỏa áp lực canh gác cố định để cảnh sát và hiến binh dồn toàn lực xử lý điểm nóng trên đường phố.

Cùng ngày, Thủ tướng Sébastien Lecornu tiếp đại diện các tổ chức công đoàn cùng lực lượng cảnh sát, hiến binh tại Phủ Thủ tướng. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính phủ vừa tăng cường bảo đảm an toàn cho các đợt biểu tình tiếp theo, vừa tìm cách đối thoại để tháo gỡ căng thẳng xã hội.