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Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ lũ quét

Thứ Bảy, 14:51, 05/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ Nepal quyết định lấy ngày 7/9 làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ngày 26/8 vừa qua.

Theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Nepal, trong ngày quốc tang 7/9, quốc kỳ sẽ được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trên toàn quốc, cũng như tại các đại sứ quán và cơ quan đại diện Nepal ở nước ngoài. Chính phủ đồng thời quyết định hỗ trợ khoảng 6.600 USD cho gia đình mỗi nhân viên cứu hộ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại những khu vực chịu ảnh hưởng.

nepal to chuc quoc tang tuong niem cac nan nhan vu lu quet hinh anh 1
Lũ quét khiến nhiều khu vực tại huyện miền núi Rasuwa của Nepal bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Kathmandu Post

Về tình hình hậu quả trận lũ, Cảnh sát Nepal cho biết, tính đến 8 giờ sáng nay (5/9), số người thiệt mạng đã tăng lên 1.342, trong khi 4.886 người vẫn mất tích. Trong số các nạn nhân, 1.030 thi thể đã được hoàn tất thủ tục và mai táng sau khi lấy mẫu ADN và thực hiện các bước nhận dạng cần thiết.

Việc xác định danh tính các nạn nhân đang là một trong những thách thức lớn đối với Nepal. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu thập 2.272 mẫu ADN phục vụ nhận dạng, gồm 1.260 mẫu từ các thi thể và 1.012 mẫu của thân nhân người mất tích để đối chiếu. Do số lượng nạn nhân quá lớn, nhiều thi thể chưa xác định danh tính đã phải tạm thời mai táng sau khi lấy mẫu ADN và lưu giữ các thông tin cần thiết để phục vụ việc nhận dạng sau này.

Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai trên diện rộng. Nepal hiện huy động gần 8.000 cảnh sát tham gia tìm kiếm người mất tích, thu hồi thi thể, phân phối hàng cứu trợ và hỗ trợ người dân. Các lực lượng chức năng cũng đang khơi thông những tuyến đường bị chia cắt, tiếp cận các khu vực bị cô lập và tiếp tục sơ tán người dân khỏi những nơi còn nguy cơ xảy ra thiên tai.

Giữa những nỗ lực tìm kiếm, ngày 4/9, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai công nhân còn sống ra khỏi đường hầm của Nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A, 9 ngày sau khi trận lũ xảy ra. Tuy nhiên, việc hàng nghìn người vẫn chưa rõ tung tích cho thấy hậu quả của thảm họa còn rất nặng nề. Trong những ngày tới, Nepal sẽ phải đồng thời duy trì tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ người dân và đẩy nhanh khôi phục cơ sở hạ tầng tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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