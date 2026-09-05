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Giải cứu người sống sót sau 10 ngày thảm họa lũ quét ở Nepal

Thứ Bảy, 22:21, 05/09/2026
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VOV.VN - Ngày 5/9, một công dân Trung Quốc đã được giải cứu khỏi một đường hầm ở Nepal, sau 10 ngày mắc kẹt do trận lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Himalaya khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

Theo quân đội Nepal, ông Lục Hải Đào đã được đưa ra khỏi đường hầm dài 225m thuộc Dự án Thủy điện Upper Trishuli-1. Đây là người thứ ba được giải cứu khỏi các đường hầm, nơi giới chức ước tính khoảng 900 người có thể vẫn mắc kẹt sau vụ sập sông băng ngày 26/8.

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Công tác cứu hộ tại một đường hầm thủy điện Nepal. Ảnh: Reuters

Một ngày trước đó, lực lượng cứu hộ đã đưa hai người ra khỏi một đường hầm khác thuộc Nhà máy Thủy điện Upper Trishuli 3A.

Giới chức cho biết, ông Lục không có thương tích rõ ràng, các chỉ số sinh tồn ổn định, dù có dấu hiệu hạ thân nhiệt nhẹ, kiệt sức và mất phương hướng. Hình ảnh do quân đội công bố cho thấy ông được sơ cứu trên trực thăng trước khi chuyển tới bệnh viện.

Cơ quan quản lý thiên tai Nepal cho biết, thảm họa thiên nhiên vừa qua đã khiến ít nhất 1.344 người thiệt mạng, trong khi khoảng 4.887 người vẫn mất tích, trong đó có 583 người nước ngoài.

Quốc Khánh/VOV1
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