Công ty công nghệ Trung Quốc Quectel khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ

Thứ Ba, 06:21, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 11/5, công ty sản xuất thiết bị không dây Quectel Wireless Solutions đã đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ vì đã đưa công ty này vào danh sách các doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua.

Trong đơn kiện gửi lên Tòa án quận liên bang tại Washington, Quectel khẳng định công ty không hỗ trợ quân đội, hay ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Doanh nghiệp này cho biết chỉ thiết kế và sản xuất các công nghệ dân sự như mô-đun di động và ăng-ten sử dụng trong hệ thống giải trí trên ô tô và các thiết bị điện tử thông minh có kết nối mạng.

cong ty cong nghe trung quoc quectel khoi kien bo quoc phong my hinh anh 1
Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

Theo Quectel, việc bị đưa vào danh sách của Bộ Quốc phòng Mỹ có thể khiến công ty không thể tiếp cận một số hợp đồng, khoản tài trợ và chương trình của Mỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mở rộng các biện pháp siết chặt kiểm soát công nghệ đối với Trung Quốc và xem xét cấm thêm một số thiết bị Trung Quốc đang được lưu hành tại Mỹ.

Trước Quectel, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng đã khởi kiện nhằm yêu cầu được gỡ tên khỏi danh sách cảnh báo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Quốc Khánh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: Trung Quốc Mỹ Bộ Quốc phòng Mỹ Công ty công nghệ Trung Quốc Quectel
Nóng thế giới ngày 12/5: Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp diễn ra, bàn vấn đề lớn
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trên thế giới 24 giờ qua: Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm gặp gỡ thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bàn nhiều vấn đề lớn; tình hình Iran tiếp tục nóng bỏng; hòa đàm Ukraine bế tắc…

Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 11/5 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển thế giới.

Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11/5 đã chính thức ra thông cáo báo chí về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

