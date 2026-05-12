Công ty công nghệ Trung Quốc Quectel khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong đơn kiện gửi lên Tòa án quận liên bang tại Washington, Quectel khẳng định công ty không hỗ trợ quân đội, hay ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Doanh nghiệp này cho biết chỉ thiết kế và sản xuất các công nghệ dân sự như mô-đun di động và ăng-ten sử dụng trong hệ thống giải trí trên ô tô và các thiết bị điện tử thông minh có kết nối mạng.

Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

Theo Quectel, việc bị đưa vào danh sách của Bộ Quốc phòng Mỹ có thể khiến công ty không thể tiếp cận một số hợp đồng, khoản tài trợ và chương trình của Mỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mở rộng các biện pháp siết chặt kiểm soát công nghệ đối với Trung Quốc và xem xét cấm thêm một số thiết bị Trung Quốc đang được lưu hành tại Mỹ.

Trước Quectel, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng đã khởi kiện nhằm yêu cầu được gỡ tên khỏi danh sách cảnh báo của Bộ Quốc phòng Mỹ.