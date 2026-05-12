Nóng thế giới ngày 12/5: Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp diễn ra, bàn vấn đề lớn

Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ: Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11/5 đã chính thức ra thông cáo báo chí về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13-15/5. Thông báo chưa cho biết thêm thông tin chi tiết về chuyến thăm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. Ảnh: Tân Hoa xã.

Đây sẽ là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ sau chuyến thăm lịch sử năm 2017, cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hơn 6 tháng giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhằm ổn định mối quan hệ song phương.

Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới: Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 11/5 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển thế giới.

“Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ kể từ sau cuộc gặp tại Busan hồi tháng 10/2025… Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình, phát triển thế giới”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn chiều 11/5 cho biết.

Ông Trump tới Bắc Kinh để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan Iran.

Chuyến công du của ông Trump tới Bắc Kinh dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/5 và được đánh giá là một trong những cuộc gặp quan trọng nhất giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng.

Iran cảnh báo hậu quả nếu các nước vùng Vịnh hỗ trợ lệnh trừng phạt của Mỹ: Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng vùng Vịnh rằng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến tàu thuyền của họ gặp rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia nêu rõ, các tàu đi qua eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu không phối hợp với Tehran trước.

Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel: Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã có cuộc gặp với một chỉ huy quân sự cấp cao - đánh dấu lần xuất hiện trực tiếp thứ hai của ông trong vài ngày qua.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết ông Khamenei đã gặp Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran, và nhận báo cáo về “mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Iran”.

Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran: Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Thủ tướng Israel Netanyahu nói chiến dịch chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn chưa kết thúc”.

Ông Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, còn “nhiều việc phải làm” đối với Iran, đồng thời thừa nhận Tehran vẫn duy trì nhiều năng lực như trước khi cuộc xung đột bùng phát. Theo ông, Iran vẫn chưa từ bỏ lượng uranium đã làm giàu, chưa tháo dỡ các cơ sở hạt nhân, cũng như chưa chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực hay chấp nhận các giới hạn đối với chương trình tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Iran ngày 10/5 cảnh báo việc Pháp và Anh gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz là bước leo thang có thể khiến khủng hoảng gia tăng. Cảnh báo được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra chiều qua, trong bài viết trên mạng xã hội X. Ông Gharibabadi khẳng định việc triển khai bất kỳ chiến hạm nào đến eo Hormuz dù dưới danh nghĩa bảo vệ tàu thuyền, đều sẽ khiến căng thẳng leo thang, do phải đối mặt với phản ứng quyết đoán và tức thì từ các lực lượng vũ trang Iran.

Ông Trump nói đề xuất mới nhất của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng.

“Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích điều đó - hoàn toàn không thể chấp nhận được!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/5.

Tổng thống Iran: Đối thoại với Mỹ không đồng nghĩa với đầu hàng: Trong bối cảnh Iran tuyên bố đã gửi phản hồi đối với đề xuất mới nhất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột, nhiều quan chức cấp cao ở Tehran tiếp tục đưa ra các phát biểu cứng rắn về triển vọng đàm phán với Washington.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép từ đối phương. “Chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước đối phương. Nếu có đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay rút lui”, ông viết trên mạng xã hội.

Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình với Ukraine: Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho rằng quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass thì tiến trình hòa bình mới có thể đạt bước tiến mới.

Ông Ushakov khẳng định các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ tiếp tục rơi vào bế tắc nếu điều này chưa xảy ra. Ông Ushakov cũng nói rằng phía Ukraine “hiểu rõ” yêu cầu này.

Hòa đàm về Ukraine chưa có đột phá sau lệnh ngừng bắn dịp 9/5: Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết tiến trình đàm phán ba bên liên quan tới xung đột Ukraine hiện chưa có tiến triển mới, trong khi chưa có thỏa thuận nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn nhân dịp Ngày Chiến thắng.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov, đại diện Nga và Mỹ đã tiến hành điện đàm trong hai ngày để thảo luận về cơ chế ngừng bắn kéo dài từ ngày 9-11/5 nhân lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên, ông Ushakov khẳng định đàm phán hiện đang bị gián đoạn, chưa có thỏa thuận về vòng tiếp theo và các bên cần xác định rõ mục tiêu và các bước triển khai cụ thể cho các vòng tiếp theo, đặc biệt là phía Ukraine. Phía Nga bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy phía Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Nga luôn để ngỏ khả năng đón phái đoàn Mỹ về vấn đề Ukraine: Hôm 10/5, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp nhận phái đoàn Mỹ tới Moscow để tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, song các bên chưa thống nhất được kế hoạch cụ thể.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga “luôn sẵn sàng” tiếp nhận phái đoàn Mỹ nếu nước này cử đoàn sang Nga để đàm phán về tiến trình hòa bình liên quan xung đột tại Ukraine.

EU dọa trừng phạt Slovakia sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Fico: Các quan chức châu Âu chỉ trích Thủ tướng Slovakia Robert Fico vì quyết định tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga vào ngày 9 tháng 5, ông cũng là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự.

Căng thẳng giữa Slovakia và Liên minh châu Âu (EU) đã leo thang kể từ khi ông Fico lên nắm quyền, do lập trường của ông về cuộc xung đột ở Ukraine và quan hệ với Nga, bao gồm cả việc ông tiếp tục nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng quốc phòng Latvia từ chức giữa khủng hoảng liên quan đến UAV Ukraine: Ngày 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds tuyên bố, ông sẽ từ chức để ngăn chặn các tranh chấp chính trị làm suy yếu lòng tin vào Lực lượng vũ trang sau khi UAV xâm nhập không phận và gây cháy kho dầu nước này.

Theo điều tra sơ bộ của Cảnh sát Nhà nước Latvia, hai máy bay không người lái (UAV) đã xâm nhập không phận Latvia vào sáng ngày 7/5, trong đó một chiếc bị rơi và gây cháy một kho chứa dầu ở Rezekne.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10: Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, nước này đã ​​phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào lúc 8h14 sáng 11/5 (giờ Bắc Kinh) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y11. Sau khoảng 10 phút, con tàu đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10. Ảnh: CCTV News.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn: Sáng 11/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do trước thời hạn, sau khoảng 8 tháng chấp hành án tù. Ông Thaksin được gia đình và đông đảo người ủng hộ chờ đón bên ngoài trại giam, đánh dấu một diễn biến đáng chú ý trên chính trường Thái Lan.

Vào khoảng 7h45 sáng 11/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời Nhà tù Trung ương Klong Prem. Dù được tha tù trước thời hạn, nhưng ông Thaksin vẫn phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi thời gian quản chế kết thúc vào tháng 9 năm nay.