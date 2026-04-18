Công ty dầu khí Nga tại Serbia được Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt thêm 60 ngày

Thứ Bảy, 09:42, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Serbia cho biết, công ty công nghiệp dầu khí Serbia NIS với đa số vốn thuộc sở hữu của Nga đã được Mỹ gia hạn miễn trừ lệnh trừng phạt thêm 60 ngày. Thời gian miễn trừ lệnh trừng phạt 30 ngày trước đó hết hạn vào ngày 17/4/2026.

Quyết định miễn trừ do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ cấp, sẽ cho phép công ty này tiếp tục nhập khẩu dầu thô cho đến khi thương vụ bán số cổ phần chiếm đa số của Nga cho Tập đoàn dầu khí quốc gia của Hungary (MOL) hoàn tất.

Trụ sở NIS tại Belgrade, Serbia. Ảnh: Reuters

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với NIS vào tháng 10 năm ngoái như một phần của các biện pháp rộng hơn nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine, và yêu cầu thoái vốn khỏi Gazprom Neft và Gazprom, các chủ sở hữu đa số người Nga của công ty này.

Sau nhiều tháng chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, ngày 19/01/2026, Tập đoàn dầu khí quốc gia MOL của Hungary đã ký thỏa thuận mua lại 56,2% cổ phần từ các cổ đông Nga Gazprom Neft và Gazprom. Sau thương vụ này, Chính phủ Serbia cũng tăng tỷ lệ sở hữu thêm khoảng 5% (lên gần 35%) để tăng quyền quyết định. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ đã cho các công ty thời hạn đến ngày 22/5/2026 để hoàn tất thương vụ.

Mỹ gia hạn miễn trừ cho phép các nước mua dầu của Nga

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 ban hành một sắc lệnh cho phép các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ bị trừng phạt của Nga trên biển trong khoảng một tháng, nhằm mục đích kiểm soát giá năng lượng toàn cầu vốn đã tăng vọt trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Tag: Nga công ty dầu khí Nga Gazprom NIS Serbia
Tin liên quan

Giá dầu giảm 12% khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại

VOV.VN - Giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/4 sau khi Ngoại trưởng Iran và Tổng thống Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz được mở cửa trở lại cho các tàu thương mại.

3 tàu chở dầu Iran vượt phong tỏa của Mỹ đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Công ty giám sát hàng hải quốc tế hôm nay cho biết bất chấp chiến dịch phong tỏa của Hải quân Mỹ, 3 tàu chở dầu của Iran đã vượt qua eo biển Hormuz và rời khỏi vùng Vịnh an toàn hồi giữa tuần. 

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

