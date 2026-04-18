Công ty dầu khí Nga tại Serbia được Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt thêm 60 ngày

Quyết định miễn trừ do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ cấp, sẽ cho phép công ty này tiếp tục nhập khẩu dầu thô cho đến khi thương vụ bán số cổ phần chiếm đa số của Nga cho Tập đoàn dầu khí quốc gia của Hungary (MOL) hoàn tất.

Trụ sở NIS tại Belgrade, Serbia. Ảnh: Reuters

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với NIS vào tháng 10 năm ngoái như một phần của các biện pháp rộng hơn nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine, và yêu cầu thoái vốn khỏi Gazprom Neft và Gazprom, các chủ sở hữu đa số người Nga của công ty này.

Sau nhiều tháng chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, ngày 19/01/2026, Tập đoàn dầu khí quốc gia MOL của Hungary đã ký thỏa thuận mua lại 56,2% cổ phần từ các cổ đông Nga Gazprom Neft và Gazprom. Sau thương vụ này, Chính phủ Serbia cũng tăng tỷ lệ sở hữu thêm khoảng 5% (lên gần 35%) để tăng quyền quyết định. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ đã cho các công ty thời hạn đến ngày 22/5/2026 để hoàn tất thương vụ.