Mỹ gia hạn miễn trừ cho phép các nước mua dầu của Nga

Theo một tài liệu được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này đã cho phép các quốc gia mua dầu mỏ bị trừng phạt của Nga đã được chất lên các tàu trên biển kể từ 17/4 đến ngày 16/5/2026. Quyết định này khá bất ngờ bởi chỉ hai ngày trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Mỹ sẽ không gia hạn miễn trừ cho phép các quốc gia mua dầu của Nga mà không phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Một tàu dầu ở vùng biển Nga. Ảnh: Sputnik

Theo ước tính, việc miễn trừ sẽ giải phóng khoảng 100 triệu thùng dầu thô của Nga, tương đương gần một ngày sản lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, việc miễn trừ này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của phương Tây nhằm chặn nguồn thu của Nga cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và khiến Mỹ mâu thuẫn với các đồng minh của mình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng, đây không phải là thời điểm để nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.