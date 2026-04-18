Mỹ gia hạn miễn trừ cho phép các nước mua dầu của Nga

Thứ Bảy, 08:34, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 ban hành một sắc lệnh cho phép các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ bị trừng phạt của Nga trên biển trong khoảng một tháng, nhằm mục đích kiểm soát giá năng lượng toàn cầu vốn đã tăng vọt trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo một tài liệu được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này đã cho phép các quốc gia mua dầu mỏ bị trừng phạt của Nga đã được chất lên các tàu trên biển kể từ 17/4 đến ngày 16/5/2026. Quyết định này khá bất ngờ bởi chỉ hai ngày trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Mỹ sẽ không gia hạn miễn trừ cho phép các quốc gia mua dầu của Nga mà không phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

my gia han mien tru cho phep cac nuoc mua dau cua nga hinh anh 1
Một tàu dầu ở vùng biển Nga. Ảnh: Sputnik

Theo ước tính, việc miễn trừ sẽ giải phóng khoảng 100 triệu thùng dầu thô của Nga, tương đương gần một ngày sản lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, việc miễn trừ này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của phương Tây nhằm chặn nguồn thu của Nga cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và khiến Mỹ mâu thuẫn với các đồng minh của mình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng, đây không phải là thời điểm để nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Nho Biền/VOV1
Theo Reuters
Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba
Ukraine hạ cấp khai hỏa Patriot: Từ "bắn loạt" xuống "bắn đơn" trước tên lửa Nga
Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran
