Giá dầu giảm 12% khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại

Thứ Bảy, 05:26, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/4 sau khi Ngoại trưởng Iran và Tổng thống Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz được mở cửa trở lại cho các tàu thương mại.

Theo đó, giá dầu thô Mỹ giảm khoảng 12%, xuống còn khoảng 83 USD/thùng, trong khi dầu Brent chuẩn quốc tế giảm hơn 10%, xuống khoảng 89 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang.

Thông tin này ngay lập tức tác động tích cực đến thị trường tài chính. Chỉ số S&P 500 tăng 1,4%, trong khi Nasdaq tăng 1,6%, đều lập đỉnh lịch sử mới. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm, tương đương 2,3%.

gia dau giam 12 khi eo bien hormuz mo cua tro lai hinh anh 1
Trong phiên giao dịch ngày 17/4 (giờ Mỹ), giá dầu thô giảm mạnh xuống dưới 90 USD/thùng. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 17/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, việc lưu thông qua Eo biển Hormuz đã được “mở hoàn toàn” đối với các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn, theo các tuyến đường do cơ quan hàng hải Iran điều phối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau đó có bài đăng khẳng định thông tin này song tuyên bố Washington vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận toàn diện với Tehran.

Theo chuyên gia của GasBuddy, giá xăng tại Mỹ có thể nhanh chóng giảm từ mức trung bình khoảng 4,09 USD/gallon xuống còn 3,65-3,85 USD/gallon trong thời gian tới. Dù vậy, giá dầu vẫn ở mức cao so với trước xung đột, khi dầu thô Mỹ vẫn tăng khoảng 25% kể từ khi chiến tranh bắt đầu và tăng hơn 45% so với đầu năm.

Quang Trung/VOV-Washington
Eo biển Hormuz sẽ không còn là “điểm nghẽn”?
Eo biển Hormuz sẽ không còn là “điểm nghẽn”?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran đã cam kết “sẽ không bao giờ đóng lại” eo biển Hormuz, sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải thương mại.

Eo biển Hormuz sẽ không còn là “điểm nghẽn”?

Eo biển Hormuz sẽ không còn là “điểm nghẽn”?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran đã cam kết “sẽ không bao giờ đóng lại” eo biển Hormuz, sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải thương mại.

Ông Trump xác nhận Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz
Ông Trump xác nhận Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 xác nhận Iran mở hoàn toàn trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại khu vực Trung Đông.

Ông Trump xác nhận Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz

Ông Trump xác nhận Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 xác nhận Iran mở hoàn toàn trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại khu vực Trung Đông.

Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của ngừng bắn
Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của ngừng bắn

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz được mở hoàn toàn cho tàu thương mại trong thời gian còn lại của ngừng bắn giữa nước này với Mỹ.

Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của ngừng bắn

Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của ngừng bắn

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz được mở hoàn toàn cho tàu thương mại trong thời gian còn lại của ngừng bắn giữa nước này với Mỹ.

