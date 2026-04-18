Giá dầu giảm 12% khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại

Theo đó, giá dầu thô Mỹ giảm khoảng 12%, xuống còn khoảng 83 USD/thùng, trong khi dầu Brent chuẩn quốc tế giảm hơn 10%, xuống khoảng 89 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang.

Thông tin này ngay lập tức tác động tích cực đến thị trường tài chính. Chỉ số S&P 500 tăng 1,4%, trong khi Nasdaq tăng 1,6%, đều lập đỉnh lịch sử mới. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm, tương đương 2,3%.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 17/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, việc lưu thông qua Eo biển Hormuz đã được “mở hoàn toàn” đối với các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn, theo các tuyến đường do cơ quan hàng hải Iran điều phối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau đó có bài đăng khẳng định thông tin này song tuyên bố Washington vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận toàn diện với Tehran.

Theo chuyên gia của GasBuddy, giá xăng tại Mỹ có thể nhanh chóng giảm từ mức trung bình khoảng 4,09 USD/gallon xuống còn 3,65-3,85 USD/gallon trong thời gian tới. Dù vậy, giá dầu vẫn ở mức cao so với trước xung đột, khi dầu thô Mỹ vẫn tăng khoảng 25% kể từ khi chiến tranh bắt đầu và tăng hơn 45% so với đầu năm.