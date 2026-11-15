COP31: Phép thử đồng thuận giữa những bất đồng về khí hậu

Bước sang tuần đàm phán cuối cùng tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, gần 200 quốc gia tham dự COP31 đang đứng trước nhiệm vụ thu hẹp những khác biệt về lợi ích để tiến tới một thỏa thuận chung. Dù đã ghi nhận những tiến triển bước đầu, nhiều vấn đề then chốt vẫn gây tranh cãi, từ nguồn tài chính hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu, quá trình chuyển đổi công bằng, cho đến lộ trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Một người mặc trang phục gấu Bắc Cực tham gia Cuộc tuần hành vì khí hậu tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi diễn ra Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP31), ngày 14/11/2026. Ảnh: Reuters

Theo các nhà quan sát, những quốc gia sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ, khí đốt và than đá lớn tiếp tục phản đối việc thiết lập các mục tiêu mới mang tính ràng buộc. Trong khi đó, nhiều quốc gia đang phát triển lo ngại những cam kết quá chặt chẽ có thể hạn chế khả năng tiếp cận năng lượng và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Chuyên gia cấp cao của tổ chức nghiên cứu chính sách khí hậu E3G, ông Alden Meyer, nhận định: “Các cuộc tranh luận gay gắt đang diễn ra về tài chính khí hậu, cơ chế chuyển đổi công bằng và chương trình giảm thiểu phát thải. Có thể nói, những 'đám mây giông' đang bao trùm các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, đây cũng là tình cảnh thường thấy vào cuối tuần đầu tiên của một kỳ COP”.

Một trong những sáng kiến được chú ý tại COP31 là đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về mở rộng điện hóa trên phạm vi toàn cầu, nhằm thay thế dần các phương tiện giao thông và thiết bị công nghiệp sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Theo Chủ tịch COP31 Murat Kurum, hơn 30 chính phủ và gần 100 đơn vị thuộc khu vực tư nhân đã ủng hộ cam kết về điện hóa.

Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi nằm ở chỗ đề xuất này chưa yêu cầu nguồn điện gia tăng phải được sản xuất từ năng lượng tái tạo. Một số quốc gia muốn thỏa thuận cuối cùng khẳng định rõ việc sử dụng điện sạch, trong khi những nước khác phản đối vì cho rằng điều này có thể can thiệp vào quyền tự quyết chính sách năng lượng.

Sự khác biệt ấy cho thấy thách thức không chỉ nằm ở mục tiêu cắt giảm khí thải, mà còn ở việc các quốc gia lựa chọn con đường nào để thực hiện mục tiêu đó.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng, hàng nghìn người đã tuần hành tại Antalya, kêu gọi các chính phủ hành động mạnh mẽ hơn để chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, đồng thời yêu cầu những bên gây ô nhiễm lớn đóng góp tương xứng cho việc khắc phục thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Sức ép đối với các nhà đàm phán càng gia tăng khi một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố tháng trước cảnh báo thế giới đang trên đà vượt ngưỡng nóng lên 1,5 độ C.

Thư ký điều hành Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell, nhấn mạnh: “Mỗi quốc gia đều có quan điểm riêng, tiếng nói riêng. Việc đạt được sự đồng thuận về từng từ, từng câu là một thách thức lớn nhưng vô cùng quan trọng. Sẽ không thể có thành công chung nếu thiếu sự thỏa hiệp từ tất cả các bên. Khi bước sang tuần thứ hai, tôi kêu gọi các bên nhanh chóng giải quyết những vấn đề khó khăn nhất, đồng thời tránh các hành vi trì hoãn mang tính chiến thuật”.

Mặc dù vậy, Chủ tịch COP31 Murat Kurum cho biết quan điểm của các nước đang dần xích lại gần nhau trong một số vấn đề, đặc biệt là tài chính thích ứng và chuyển đổi công bằng. Dự thảo thỏa thuận đầu tiên dự kiến được đưa ra vào đầu tuần tới.