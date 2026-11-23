Tại phiên họp toàn thể bế mạc, Chủ tịch COP31 Murat Kurum xác nhận các bên không đạt được đồng thuận về dự thảo Thỏa thuận Antalya, dù các cuộc đàm phán đã kéo dài gần hai ngày so với lịch trình dự kiến. Ông cho biết, một số quốc gia phản đối nội dung văn kiện và khẳng định ban chủ tọa đã nỗ lực tiếp thu ý kiến của các bên, tìm cách thu hẹp bất đồng nhưng không thành công.

Liên minh châu Âu (EU), Anh và một số quốc gia khác không chấp nhận dự thảo cuối cùng do cho rằng văn kiện chưa thể hiện rõ cam kết chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum phát biểu tại phiên bế mạc toàn thể Hội nghị COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/11/2026. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các nước đang phát triển yêu cầu những nền kinh tế phát triển thực hiện đầy đủ cam kết tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn vốn dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bộ trưởng Môi trường Kenya Deborah Barasa nhấn mạnh, các nước đang phát triển cần có đủ nguồn lực để thực hiện những cam kết khí hậu.

“Các nước đang phát triển mong muốn COP lần này tập trung vào thực thi cam kết, với sự hỗ trợ về nguồn lực, tài chính và các nghĩa vụ đã được thống nhất. Chúng tôi không thể thực hiện các mục tiêu nếu không có đủ nguồn lực cần thiết. Chúng tôi đã hoàn thành phần trách nhiệm của mình”, ông Barasa nói.

Đại diện Quần đảo Marshall Kathy Neien Jetnil-Kijiner cho rằng, dự thảo thỏa thuận chưa đáp ứng những yêu cầu thiết yếu đối với sự tồn tại của các quốc đảo dễ bị tổn thương, trong đó có nguồn tài chính khí hậu và cam kết chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Theo bà Kathy Neien Jetnil-Kijiner: “Một trong những ảnh hưởng nhất là chúng ta không nhận được nguồn tài chính cần thiết hiện nay, và chúng ta cũng không thực hiện được quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch mà chúng ta cần. Và đó là lý do tại sao chúng tôi không thể ký vào quyết định chung, tại sao chúng tôi không thể xác nhận văn bản quyết định, bởi vì nó thiếu những yếu tố quan trọng này, những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của đất nước chúng tôi”.

Trong khi đó, Chủ tịch đoàn đàm phán COP31 của Australia Chris Bowen đánh giá kết quả hội nghị là rất đáng thất vọng, đồng thời cho rằng bất đồng về nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu đã cản trở nỗ lực đạt thỏa thuận.

Đồng quan điểm, bà Mariana Paoli, Trưởng bộ phận chính sách và vận động toàn cầu của tổ chức Oxfam cũng cho rằng, đây là một trong những kỳ COP kéo dài nhất và tồi tệ nhất, bởi các nước phát triển đã không thực hiện những cam kết của mình. Lẽ ra, tài chính khí hậu phải là trọng tâm của hội nghị. Tuy nhiên, thay vì thực hiện trách nhiệm, các nước này lại tìm cách biện minh cho việc không hoàn thành cam kết và tập trung vào vấn đề nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, chính các nước đang phát triển mới là những bên phải chịu hậu quả từ kết quả thất bại của hội nghị lần này.

Bà Mariana Paoli nhấn mạnh: “Không nên đổ lỗi cho bản thân hội nghị COP, mà vấn đề nằm ở sự thiếu quyết tâm và vai trò dẫn dắt của các nước phát triển trong việc cung cấp nguồn tài chính rất cần thiết cho các nội dung đàm phán. Đó là nguồn tài chính dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục tổn thất và thiệt hại, cũng như bảo đảm quá trình chuyển đổi công bằng. Nếu không có nguồn lực này, chúng ta sẽ không thể đạt được tiến triển”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ thất vọng sâu sắc, đồng thời cảnh báo, nhiệt độ toàn cầu tiếp tục phá vỡ các kỷ lục, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng, trong khi lượng khí thải vẫn ở mức quá cao. Thế giới đang đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi cơ hội hạn chế mức vượt ngưỡng này đang nhanh chóng thu hẹp. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh quá trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, đồng thời yêu cầu các nước phát triển thực hiện cam kết tăng gấp ba nguồn tài chính thích ứng, bảo đảm hỗ trợ đến được với những quốc gia và cộng đồng cần nhất.

COP31 khép lại mà không đạt được sự đồng thuận cho thấy những khó khăn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung về ứng phó với biến đổi khí hậu, khi lợi ích năng lượng, kinh tế và trách nhiệm tài chính giữa các quốc gia vẫn còn nhiều khác biệt. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ Hội nghị COP15 tại Copenhagen năm 2009, các bên không thể đạt được đồng thuận về một văn kiện chung tại hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc.