Liên minh châu Âu tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia Baltic

Thứ Hai, 06:46, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ đến Litva vào ngày Thứ 3 (26/5) sau một loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái buộc người dân nước này phải tìm nơi trú ẩn an toàn.

Chủ tịch Von der Leyen dự kiến ​​sẽ gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước Baltic để hỗ trợ điều phối ứng phó. Một quan chức giấu tên cho biết, ngoài việc thể hiện tinh thần đoàn kết với các quốc gia Baltic, chuyến thăm của chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ tập trung vào việc tăng cường năng lực quốc phòng chung thông qua các chương trình tài chính và lập kế hoạch trọng điểm của EC.

Chủ tịch Von der Leyen. (Ảnh minh họa: Politico)

Trước đó, Litva đã ban hành cảnh báo trên không sau khi phát hiện một máy bay không người lái lạc gần biên giới nước này với Belarus, dẫn đến việc kích hoạt nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic của NATO. Vụ việc xảy ra sau khi hai máy bay không người lái của Ukraine bị rơi xuống một kho chứa dầu ở Latvia hồi đầu tháng này. Ngoài ra, một máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái trong không phận Estonia tuần trước.

Trong một thông điệp truyền tải trên trang cá nhân, bà von der Leyen bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết của Liên minh châu Âu đối với các quốc gia khu vực Baltic. Trong khi đó, ba quốc gia Baltic đã cảnh báo bác bỏ các chiến dịch thông tin sai lệch từ bên ngoài và những cáo buộc vô lí sau các vụ vi phạm không phận vừa qua.

Vào tháng 2, EU đã bắt đầu khởi động một kế hoạch tăng cường lực lượng cho các quốc gia tiền tuyến trong bối cảnh lo ngại về cuộc xung đột ở Ukraine và các chiến thuật hỗn hợp có nguy cơ gây thiệt hại cho nền kinh tế khu vực. Ủy ban châu Âu cũng đang xây dựng các kế hoạch giúp các quốc gia tăng cường khả năng phòng không thông qua các chương trình mua sắm và phát triển chung.

EU tìm kiếm vai trò lớn hơn trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chưa đạt đột phá rõ ràng, châu Âu ngày càng lo ngại về nguy cơ bị gạt ra bên lề trong việc định hình trật tự an ninh khu vực hậu xung đột.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen Liên minh châu Âu EU Baltic xâm nhập bằng máy bay không người lái
Tin liên quan

NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic

VOV.VN - Ngày 19/5, một máy bay quân sự của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi là của Ukraine trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây.

8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu-Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu.

Các nước Baltic sẽ đóng cửa không phận với máy bay chở Thủ tướng Slovakia đến Nga

VOV.VN - Ngày 19/4, các nước Baltic tuyên bố, sẽ không cho phép máy bay chở Thủ tướng  Slovakia Fico đi qua không phận để tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, tại Thủ đô Moscow của Nga, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp các nước Baltic thực hiện lệnh cấm này.

Nga cảnh báo việc UAV của Ukraine bay qua lãnh thổ Phần Lan và các nước Baltic

VOV.VN - Hôm qua (16/4), Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cảnh báo sự gia tăng các trường hợp máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay qua Phần Lan và một số quốc gia vùng Baltic nhằm thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, gây thiệt hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Ba Lan điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga trên biển Baltic

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, mới đây, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu F-16 để chặn một máy bay trinh sát của Nga hoạt động trên biển Baltic nhằm bảo vệ không phận khu vực.

