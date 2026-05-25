Liên minh châu Âu tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia Baltic

Chủ tịch Von der Leyen dự kiến ​​sẽ gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước Baltic để hỗ trợ điều phối ứng phó. Một quan chức giấu tên cho biết, ngoài việc thể hiện tinh thần đoàn kết với các quốc gia Baltic, chuyến thăm của chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ tập trung vào việc tăng cường năng lực quốc phòng chung thông qua các chương trình tài chính và lập kế hoạch trọng điểm của EC.

Chủ tịch Von der Leyen. (Ảnh minh họa: Politico)

Trước đó, Litva đã ban hành cảnh báo trên không sau khi phát hiện một máy bay không người lái lạc gần biên giới nước này với Belarus, dẫn đến việc kích hoạt nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic của NATO. Vụ việc xảy ra sau khi hai máy bay không người lái của Ukraine bị rơi xuống một kho chứa dầu ở Latvia hồi đầu tháng này. Ngoài ra, một máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái trong không phận Estonia tuần trước.

Trong một thông điệp truyền tải trên trang cá nhân, bà von der Leyen bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết của Liên minh châu Âu đối với các quốc gia khu vực Baltic. Trong khi đó, ba quốc gia Baltic đã cảnh báo bác bỏ các chiến dịch thông tin sai lệch từ bên ngoài và những cáo buộc vô lí sau các vụ vi phạm không phận vừa qua.

Vào tháng 2, EU đã bắt đầu khởi động một kế hoạch tăng cường lực lượng cho các quốc gia tiền tuyến trong bối cảnh lo ngại về cuộc xung đột ở Ukraine và các chiến thuật hỗn hợp có nguy cơ gây thiệt hại cho nền kinh tế khu vực. Ủy ban châu Âu cũng đang xây dựng các kế hoạch giúp các quốc gia tăng cường khả năng phòng không thông qua các chương trình mua sắm và phát triển chung.