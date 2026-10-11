Cử tri Séc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và Thượng viện

Đây cũng được xem là thử thách đầu tiên đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš kể từ khi đảng ANO giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 10/2025.

Các thành viên ủy ban bầu cử địa phương tại Séc kiểm đếm phiếu bầu (Ảnh: CT24)

Cuộc bỏ phiếu diễn ra từ 14h-22h ngày 9/10 và từ 8h-14h ngày 10/10 (giờ địa phương), với hơn 8 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia. Cử tri bỏ phiếu để chọn hội đồng địa phương cho nhiệm kỳ bốn năm tới tại khoảng 6.255 đô thị và bầu 27 trong số 81 ghế Thượng viện.

Gần 190.000 ứng cử viên cạnh tranh khoảng 62.000 ghế hội đồng địa phương, trong khi 154 ứng cử viên cạnh tranh 27 ghế Thượng viện. Trong bầu cử địa phương, cử tri có thể đánh dấu cả danh sách hoặc ưu tiên từng ứng cử viên. Đối với bầu cử Thượng viện, cử tri chọn một ứng cử viên và không được ghi thêm hay chỉnh sửa trên phiếu.

Phát biểu trước báo giới tại đơn vị bỏ phiếu ở Průhonice, Thủ tướng kiêm Chủ tịch phong trào ANO Andrej Babiš cho biết, cuộc bầu cử địa phương lần này sẽ quyết định những người đứng đầu các đô thị và thành phố, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của kết quả tại Praha. Về vòng bầu cử Thượng viện tiếp theo, Thủ tướng Babiš khẳng định, phong trào ANO sẽ nỗ lực để bảo vệ kết quả năm 2022. Theo ông Babis, kết quả chủ yếu phụ thuộc vào chính các ứng cử viên đã tiến vào vòng hai và cách hiệu quả nhất là vận động trực tiếp cũng như trên mạng xã hội.

Trong khi đó, phát biểu tại trụ sở của đảng Dân chủ Công dân (ODS) ở Praha, Chủ tịch ODS Martin Kupka khẳng định, các đảng đối lập sẽ giữ vững đa số tại Thượng viện. Theo ông Kupka, kết quả sơ bộ của ODS trong bầu cử Thượng viện là thành công với 9 ứng cử viên tiến vào vòng hai. Ông Kupka cũng bày tỏ hy vọng, kết quả này sẽ đủ để ông Miloš Vystrčil (ODS) tiếp tục giữ chức chủ tịch Thượng viện.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Văn phòng Thống kê CH Séc sau khi kiểm khoảng 90-94% số đơn vị bầu cử, trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương, các liên danh ứng cử viên độc lập địa phương (SNK) chiếm ưu thế tuyệt đối với khoảng 40.000 ghế. Trong số các đảng chính trị, đảng liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (KDU-ČSL) dẫn đầu với khoảng 2.300-2.400 ghế, đảng Các Thị trưởng và Người độc lập (STAN) đứng thứ hai với khoảng 1.300 ghế, ODS đứng thứ ba với khoảng 1.000-1.030 ghế và ANO đứng thứ tư với khoảng 900-1.080 ghế.

Đối với cuộc bầu cử Thượng viện, các ứng cử viên đã giành thắng lợi ngay vòng một với trên 50% số phiếu ủng hộ bao gồm: Jan Grolich (KDU-ČSL), Jan Grulich (TOP 09), Tomáš Fiala (Nước Séc của chúng ta), Jan Sobotka (STAN), Zbyněk Linhart (STAN). Phong trào ANO có thể tiến vào vòng hai tại khoảng 15-18 trên tổng 27 khu vực bầu cử.

Dự kiến, kết quả bầu cử địa phương sẽ được công bố vào sáng ngày 11/10, trong khi các cuộc bỏ phiếu Thượng viện vòng hai dự kiến diễn ra trong hai ngày 16-17/10 tại những khu vực chưa có ứng cử viên giành được đa số phiếu tuyệt đối.