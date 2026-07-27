English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ dần mất kiên nhẫn về xung đột Iran

Thứ Hai, 08:56, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới công bố cho thấy sự ủng hộ của nhóm cử tri trung thành với Tổng thống Donald Trump đối với cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang suy giảm rõ rệt, khi những tác động kinh tế của cuộc chiến ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Theo kết quả khảo sát do hãng thăm dò độc lập Public First thực hiện, chỉ còn 37% cử tri trung thành với ông Trump (nhóm MAGA) cho rằng cuộc chiến với Iran đáng để chấp nhận những tổn thất về kinh tế, giảm mạnh so với mức 50% ghi nhận hồi tháng 5, tức giảm 13 điểm phần trăm chỉ trong vòng hai tháng. Đây là dấu hiệu cho thấy ngay cả lực lượng ủng hộ trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump cũng bắt đầu chia sẻ quan điểm với đa số người dân Mỹ vốn từ lâu không ủng hộ việc Washington tiếp tục can dự quân sự.

cu tri trung thanh voi tong thong my dan mat kien nhan ve xung dot iran hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 37% cử tri trung thành với ông Trump cho rằng Mỹ chỉ nên tiếp tục chiến dịch quân sự nếu cuộc xung đột không làm gia tăng chi phí trong nước, tăng từ mức 29% hồi tháng 5. Trong khi đó, gần 20% cho rằng Washington nên chấm dứt cuộc chiến bất kể cái giá phải trả. Đối với nhóm cử tri ủng hộ ông Trump nhưng không thuộc lực lượng trung thành nòng cốt, mức độ ủng hộ còn thấp hơn khi chỉ 21% cho rằng cuộc chiến đáng để chấp nhận các chi phí kinh tế, trong khi 28% muốn Mỹ rút lui hoàn toàn.

Kết quả thăm dò được công bố trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Trong hai tuần qua, quân đội Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công. Cuối tuần qua, hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại Jordan, còn giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đã vượt 4 USD/gallon, làm gia tăng lo ngại về chi phí sinh hoạt.

Đáng chú ý, phần lớn cử tri của ông Trump cho rằng chính cuộc xung đột với Iran là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng. Có tới 57% cử tri trung thành với ông Trump quy trách nhiệm cho cuộc chiến. Trong khi đó, những người từng bỏ phiếu cho cựu Phó Tổng thống Kamala Harris cho rằng ngoài xung đột, chính sách kinh tế và thuế quan của chính quyền Trump cũng góp phần đẩy giá cả tăng cao.

Theo các nguồn tin thân cận Nhà Trắng được Politico dẫn lời, nội bộ chính quyền ngày càng lo ngại việc mở rộng chiến dịch quân sự sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của công chúng. Một nguồn tin nhận định Nhà Trắng đang ở trong "một tình thế gần như không thể về mặt chính trị", bởi bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ đòi hỏi nguồn lực lớn hơn trong khi sự ủng hộ của cử tri đang suy giảm.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không đưa ra các quyết định an ninh quốc gia dựa trên kết quả thăm dò dư luận. Nhà Trắng cho rằng giá nhiên liệu tăng chỉ là hiện tượng tạm thời và sẽ sớm giảm khi cuộc xung đột kết thúc hoặc khi năng lực quân sự của Iran bị suy yếu và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz không còn bị đe dọa.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tấn công và chặn 12 tàu liên quan Iran, Tehran dọa tập kích Anh cùng đồng minh
Mỹ tấn công và chặn 12 tàu liên quan Iran, Tehran dọa tập kích Anh cùng đồng minh

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua (25/7) cho biết đã ngăn chặn 12 tàu hàng định tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt trở lại với các cảng của Iran. Trong số này có 2 tàu bị tập kích và vô hiệu hóa, không thể tiếp tục di chuyển.

Mỹ tấn công và chặn 12 tàu liên quan Iran, Tehran dọa tập kích Anh cùng đồng minh

Mỹ tấn công và chặn 12 tàu liên quan Iran, Tehran dọa tập kích Anh cùng đồng minh

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua (25/7) cho biết đã ngăn chặn 12 tàu hàng định tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt trở lại với các cảng của Iran. Trong số này có 2 tàu bị tập kích và vô hiệu hóa, không thể tiếp tục di chuyển.

Mỹ dừng không kích Iran, Biển Đỏ và Biển Caspi trở thành những điểm nóng mới
Mỹ dừng không kích Iran, Biển Đỏ và Biển Caspi trở thành những điểm nóng mới

VOV.VN - Hôm qua (25/7), sau gần hai tuần không kích liên tiếp, quân đội Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện.

Mỹ dừng không kích Iran, Biển Đỏ và Biển Caspi trở thành những điểm nóng mới

Mỹ dừng không kích Iran, Biển Đỏ và Biển Caspi trở thành những điểm nóng mới

VOV.VN - Hôm qua (25/7), sau gần hai tuần không kích liên tiếp, quân đội Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện.

Xung đột Mỹ - Iran có thể bùng phát mạnh sau khi nhiều binh sĩ Mỹ tử vong
Xung đột Mỹ - Iran có thể bùng phát mạnh sau khi nhiều binh sĩ Mỹ tử vong

VOV.VN - Nhà báo Minh Nga cho rằng việc thời gian qua, có tới gần 20 lính Mỹ tử vong trong cuộc đối đầu với Iran có thể tạo áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump và đẩy xung đột Mỹ - Iran vào vòng xoáy bạo lực mới rất khó lường.

Xung đột Mỹ - Iran có thể bùng phát mạnh sau khi nhiều binh sĩ Mỹ tử vong

Xung đột Mỹ - Iran có thể bùng phát mạnh sau khi nhiều binh sĩ Mỹ tử vong

VOV.VN - Nhà báo Minh Nga cho rằng việc thời gian qua, có tới gần 20 lính Mỹ tử vong trong cuộc đối đầu với Iran có thể tạo áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump và đẩy xung đột Mỹ - Iran vào vòng xoáy bạo lực mới rất khó lường.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ