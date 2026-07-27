Cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ dần mất kiên nhẫn về xung đột Iran

Theo kết quả khảo sát do hãng thăm dò độc lập Public First thực hiện, chỉ còn 37% cử tri trung thành với ông Trump (nhóm MAGA) cho rằng cuộc chiến với Iran đáng để chấp nhận những tổn thất về kinh tế, giảm mạnh so với mức 50% ghi nhận hồi tháng 5, tức giảm 13 điểm phần trăm chỉ trong vòng hai tháng. Đây là dấu hiệu cho thấy ngay cả lực lượng ủng hộ trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump cũng bắt đầu chia sẻ quan điểm với đa số người dân Mỹ vốn từ lâu không ủng hộ việc Washington tiếp tục can dự quân sự.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 37% cử tri trung thành với ông Trump cho rằng Mỹ chỉ nên tiếp tục chiến dịch quân sự nếu cuộc xung đột không làm gia tăng chi phí trong nước, tăng từ mức 29% hồi tháng 5. Trong khi đó, gần 20% cho rằng Washington nên chấm dứt cuộc chiến bất kể cái giá phải trả. Đối với nhóm cử tri ủng hộ ông Trump nhưng không thuộc lực lượng trung thành nòng cốt, mức độ ủng hộ còn thấp hơn khi chỉ 21% cho rằng cuộc chiến đáng để chấp nhận các chi phí kinh tế, trong khi 28% muốn Mỹ rút lui hoàn toàn.

Kết quả thăm dò được công bố trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Trong hai tuần qua, quân đội Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công. Cuối tuần qua, hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại Jordan, còn giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đã vượt 4 USD/gallon, làm gia tăng lo ngại về chi phí sinh hoạt.

Đáng chú ý, phần lớn cử tri của ông Trump cho rằng chính cuộc xung đột với Iran là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng. Có tới 57% cử tri trung thành với ông Trump quy trách nhiệm cho cuộc chiến. Trong khi đó, những người từng bỏ phiếu cho cựu Phó Tổng thống Kamala Harris cho rằng ngoài xung đột, chính sách kinh tế và thuế quan của chính quyền Trump cũng góp phần đẩy giá cả tăng cao.

Theo các nguồn tin thân cận Nhà Trắng được Politico dẫn lời, nội bộ chính quyền ngày càng lo ngại việc mở rộng chiến dịch quân sự sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của công chúng. Một nguồn tin nhận định Nhà Trắng đang ở trong "một tình thế gần như không thể về mặt chính trị", bởi bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ đòi hỏi nguồn lực lớn hơn trong khi sự ủng hộ của cử tri đang suy giảm.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không đưa ra các quyết định an ninh quốc gia dựa trên kết quả thăm dò dư luận. Nhà Trắng cho rằng giá nhiên liệu tăng chỉ là hiện tượng tạm thời và sẽ sớm giảm khi cuộc xung đột kết thúc hoặc khi năng lực quân sự của Iran bị suy yếu và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz không còn bị đe dọa.