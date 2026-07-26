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Nhà báo Minh Nga:

Xung đột Mỹ - Iran có thể bùng phát mạnh sau khi nhiều binh sĩ Mỹ tử vong

Chủ Nhật, 07:02, 26/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà báo Minh Nga cho rằng việc thời gian qua, có tới gần 20 lính Mỹ tử vong trong cuộc đối đầu với Iran có thể tạo áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump và đẩy xung đột Mỹ - Iran vào vòng xoáy bạo lực mới rất khó lường.

Xem thêm:

>> Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

>> Ông Trump tuyên bố sẽ dùng tiền Iran để bồi thường tàu thuyền bị hư hại

>> Reuters: Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi

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Tướng Lê Văn Cương nói về cách Nga đối phó khi Ukraine cố gắng cô lập Crimea

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang diễn biến phức tạp trở lại. Bán đảo Crimea ban bố tình huống khẩn cấp từ ngày 26/6/2026, trong khi Ukraine dọa tấn công các địa điểm trên lãnh thổ Belarus được cho là hỗ trợ Nga. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an làm sáng tỏ những vấn đề này.

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Nhà báo Minh Nga mổ xẻ đối đầu Mỹ - Iran cùng sương mù chiến tranh và ngoại giao

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đưa Iran trở về thời kỳ Đồ đá, xóa sổ “cả một nền văn minh”. Sau đó, ông tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại khá mong manh… Nhà báo Minh Nga làm rõ những lớp sương mù trong cuộc chiến này cũng như nỗ lực ngoại giao giữa các bên.

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