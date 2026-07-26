Xung đột Mỹ - Iran có thể bùng phát mạnh sau khi nhiều binh sĩ Mỹ tử vong

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VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang diễn biến phức tạp trở lại. Bán đảo Crimea ban bố tình huống khẩn cấp từ ngày 26/6/2026, trong khi Ukraine dọa tấn công các địa điểm trên lãnh thổ Belarus được cho là hỗ trợ Nga. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an làm sáng tỏ những vấn đề này.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đưa Iran trở về thời kỳ Đồ đá, xóa sổ “cả một nền văn minh”. Sau đó, ông tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại khá mong manh… Nhà báo Minh Nga làm rõ những lớp sương mù trong cuộc chiến này cũng như nỗ lực ngoại giao giữa các bên.
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VOV.VN - Thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, nội dung phiên bản NATO 3.0 gồm những gì? Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an, mổ xẻ thuật ngữ này và nhận định bản chất của khối quân sự lớn nhất thế giới vẫn không thay đổi với mô hình mới.
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VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.
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