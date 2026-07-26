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Mỹ tấn công và chặn 12 tàu liên quan Iran, Tehran dọa tập kích Anh cùng đồng minh

Chủ Nhật, 11:33, 26/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua (25/7) cho biết đã ngăn chặn 12 tàu hàng định tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt trở lại với các cảng của Iran. Trong số này có 2 tàu bị tập kích và vô hiệu hóa, không thể tiếp tục di chuyển.

 

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), cho biết 2 tàu bị vô hiệu hóa là tàu M/T Charminar, mang cờ Comoros và tàu tàu M/T Lavine, mang cờ Mozambique. Tàu Charminar bị tấn công hôm qua (25/7) ở vùng biển A rập, trong khi tàu Lavine bị tập kích tại vịnh Oman trước đó một ngày (24/7). Cả hai phương tiện bị cáo buộc nhiều lần phớt lờ cảnh báo và cố tình vi phạm phong tỏa, buộc lực lượng Mỹ phải khai hỏa để ngăn chặn.

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Khói lửa bốc lên sau một vụ nổ ở Bandar Abbas, Iran ngày 24/7. Ảnh: Reuters

CENTCOM khẳng định các tàu không thể tiếp tục di chuyển sau khi bị tấn công. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu, không được đề cập. Mỹ phong tỏa trở lại các cảng của Iran hôm 14/7, gần một tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này.  

Về động thái của Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đêm 25/7 cảnh báo Anh và các nước hỗ trợ Mỹ tấn công Iran, sẽ trở thành mục tiêu tập kích hợp pháp của Tehran. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn IRGC, ông Hossein Mohebbi nêu rõ mọi quốc gia, bao gồm Anh quốc và các nước vùng Vịnh, hỗ trợ Mỹ tiến hành chiến tranh chống Iran, đều được xem là mục tiêu đáp trả chính đáng của Cộng hòa Hồi giáo Iran.      

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua đã điện đàm với bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU). Tại điện đàm, ông Araghchi mạnh mẽ lên án việc Ukraine tấn công tàu thương mại của Iran trên biển Caspian, coi đó là hành vi tội ác nguy hiểm cần bị lên án và ngăn chặn.

Bá Thi/VOV-Cairo
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