Mỹ tiếp tục áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Cuba

Thứ Sáu, 05:40, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/5 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới doanh nghiệp quân đội Cuba và công ty khai khoáng, cáo buộc Havana đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Washington đã áp đặt trừng phạt đối với tập đoàn quân đội GAESA của Cuba, Chủ tịch điều hành của tập đoàn này và công ty khai khoáng Moa Nickel S.A. Các biện pháp được thực hiện theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký ngày 1/5 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc GAESA hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của nền kinh tế Cuba và đóng vai trò trung tâm trong hệ thống kinh tế do quân đội Cuba kiểm soát.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Washington đồng thời cảnh báo các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nước ngoài có giao dịch với các thực thể bị trừng phạt hoặc hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính và an ninh của Cuba có thể đối mặt nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Chính quyền của ông Trump cho biết đây chỉ là bước đi đầu tiên trong chiến dịch siết chặt sức ép đối với Havana và dự báo sẽ còn thêm nhiều biện pháp trừng phạt khác trong thời gian tới.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục leo thang căng thẳng sau hàng loạt tuyên bố cứng rắn từ Washington liên quan tới vấn đề năng lượng, an ninh và vai trò của Cuba trong các hoạt động tình báo và quân sự tại khu vực Caribe.

Các biện pháp mới cho thấy chính quyền Mỹ đang mở rộng chiến dịch “gây sức ép tối đa” không chỉ nhằm vào Iran và Venezuela mà còn đối với Cuba, trong bối cảnh Havana đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba ngày 6/5 đã chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp siết chặt của Mỹ nhằm vào đảo quốc này, cáo buộc Washington đang áp đặt một “lệnh phong tỏa dầu mỏ” gây ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và làm gia tăng căng thẳng song phương.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Cuba Mỹ Marco Rubio
Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Cuba phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ
VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên án các biện pháp trừng phạt mới được mở rộng của Mỹ nhắm vào nước này tại một sự kiện đoàn kết tổ chức ở thủ đô Havana hôm 2/5.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba
VOV.VN - Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa nước này với Cuba là minh bạch và chính đáng, đồng thời cho rằng việc bịa đặt, bôi nhọ không thể là lý do để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cuba.

