Cuộc đua vào ghế Thống đốc Bangkok tăng nhiệt trước thềm bầu cử tháng 6

Thứ Năm, 10:58, 30/04/2026
VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) ấn định ngày 28/6 tổ chức bầu cử Thống đốc Bangkok, mở màn cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đô thị lớn nhất nước khi công tác chuẩn bị và vận động tranh cử bắt đầu tăng tốc.

 

Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) Sawaeng Boonmee hôm qua (29/4) cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại thủ đô Bangkok đã bắt đầu được triển khai. Theo ông, những kinh nghiệm rút ra từ cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2/2026, sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo cuộc bầu cử lần này được tổ chức chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Trong đó, EC sẽ đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm bỏ phiếu nhằm tuân thủ chặt chẽ quy trình và giảm thiểu tối đa sai sót.

Một góc thành phố Bangkok

EC cũng cho biết, nhiệm kỳ của đương kim Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt và các thành viên hội đồng đô thị sẽ kết thúc vào ngày 21/5. Sau thời điểm này, bộ máy lãnh đạo hiện tại sẽ đảm nhiệm vai trò tạm quyền cho đến khi quy trình bầu chọn Thống đốc mới hoàn tất. Tại Bangkok, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại 50 đơn vị bầu cử với hơn 6.600 điểm bỏ phiếu. EC nhận định, cử tri thủ đô luôn dành sự quan tâm lớn tới cuộc bầu cử Thống đốc và đặt mục tiêu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 75%. 

Mặc dù đương kim Thống đốc Chadchart Sittipunt, người từng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2022 chưa xác nhận tái tranh cử, song dư luận tại thủ đô Bangkok cho rằng ông là ứng viên nặng ký nhất và đã có những dấu hiệu cho thấy khả năng ông tham gia cuộc đua sắp tới. Những tuần gần đây, tần suất xuất hiện của ông Chadchart trước công chúng gia tăng đáng kể, thông qua loạt hoạt động được nhìn nhận là nhằm củng cố hình ảnh và sự ủng hộ của cử tri. 

Thống đốc thủ đô Bangkok Chadchart Sittipunt gặp gỡ, giao lưu với người dân. Ảnh: Facebook của ông Chadchart Sittipunt

Giới quan sát nhận định, nhiều khả năng ông Chadchart sẽ tiếp tục tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, tương tự kỳ bầu cử trước, nhằm tránh bị cuốn vào “nền chính trị sắc màu” tại Thái Lan và thu hút tối đa sự ủng hộ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Chadchart được đánh giá cao nhờ những nỗ lực cải cách hành chính, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, góp phần tăng cường tính minh bạch. Ông cũng ghi điểm bởi khả năng xử lý nhanh chóng, hiệu quả một số cuộc khủng hoảng tại thủ đô, bao gồm vụ sập tòa nhà hơn 30 tầng sau động đất. Bên cạnh đó, hình ảnh gần gũi, giản dị, cùng khả năng tận dụng hiệu quả mạng xã hội được xem là lợi thế quan trọng của ông Chadchart.

Các ứng viên tiềm năng còn lại đến từ đảng Nhân dân và đảng Dân chủ. Trong đó, đảng Nhân dân được xem là nhân tố đáng chú ý sau khi giành toàn bộ 33 ghế hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử tại Bangkok trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2. Đảng này dự kiến công bố ứng viên chính thức tham gia cuộc đua Thống đốc Bangkok vào ngày 5/5 tới đây. Trong khi đó, đảng Dân chủ, lực lượng từng nhiều lần giành ghế Thống đốc Bangkok qua các thời kỳ, cũng đã xác nhận tham gia cuộc bầu cử, song hiện chưa công bố tên ứng viên.

Đảng cầm quyền Tự hào Thái và đảng Vì nước Thái (đảng lớn thứ 2 trong liên minh cầm quyền) đã phát đi tín hiệu về khả năng không tham gia cuộc đua Thống đốc Bangkok lần này, thay vào đó tập trung vào các chiến lược và chính sách quản lý, điều hành ở cấp quốc gia.

Tổng thống Nga yêu cầu siết chặt an ninh trước bầu cử

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử quan trọng trong đó có bầu cử Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ khủng bố tại nước này đang gia tăng, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh.

 

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
Người Mỹ gia tăng hoài nghi về bầu cử sau cáo buộc gian lận

Sơ bộ bầu cử Bulgaria: Đảng của ông Rumen Radev giành chiến thắng áp đảo

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

