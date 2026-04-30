  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Nga yêu cầu siết chặt an ninh trước bầu cử

Thứ Năm, 06:00, 30/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh Nga chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử quan trọng trong đó có bầu cử Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ khủng bố tại nước này đang gia tăng, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh.

Phát biểu tại cuộc họp về chống khủng bố, Tổng thống Nga Putin cho biết các tổ chức khủng bố quốc tế và các nhóm cực đoan tiếp tục hoạt động phá hoại. Ông Putin cũng cáo buộc chính quyền Ukraine sử dụng các phương thức mang tính “khủng bố”, trong bối cảnh Nga duy trì thế chủ động trên chiến trường.

Các sĩ quan Nga tuần tra khu vực gần Quảng trường Đỏ ở Moscow. Ảnh: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Nga, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ngày càng gia tăng, trong đó có vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng tại thành phố cảng Tuapse, tiềm ẩn nguy cơ môi trường nghiêm trọng.

Tổng thống Putin nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới là ưu tiên hàng đầu, bao gồm bảo vệ ứng cử viên, ủy ban bầu cử và cử tri, đồng thời yêu cầu các lực lượng an ninh kiên quyết ngăn chặn các hành vi phá hoại, khủng bố và can thiệp từ bên ngoài. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ hệ thống thông tin và hạ tầng số của Ủy ban Bầu cử cần được chú ý tăng cường hơn nữa.

Tổng thống Putin khẳng định đảm bảo an ninh cho bầu cử và ổn định xã hội là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, đồng thời gọi đây là “sứ mệnh đặc biệt” trong bối cảnh lịch sử mà nước Nga đang trải qua.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tin liên quan

Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin
Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin

Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga
Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga

VOV.VN - Nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga vừa hứng chịu 3 đợt tập kích liên tiếp bằng UAV từ Ukraine, khiến hỏa hoạn bùng phát dữ dội. Đòn đánh phá hủy hàng chục bể chứa nhiên liệu, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống hậu cần và đe dọa thảm họa môi trường tại khu vực.

Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga

Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga

VOV.VN - Nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga vừa hứng chịu 3 đợt tập kích liên tiếp bằng UAV từ Ukraine, khiến hỏa hoạn bùng phát dữ dội. Đòn đánh phá hủy hàng chục bể chứa nhiên liệu, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống hậu cần và đe dọa thảm họa môi trường tại khu vực.

Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự, Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy
Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự, Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy

VOV.VN - Trong khi lực lượng Ukraine liên tiếp thực hiện các đòn tập kích chính xác vào các mục tiêu quân sự và sở chỉ huy quan trọng của Nga tại Donetsk và Zaporizhzhia, thì quân đội Moscow cũng tuyên bố giành quyền kiểm soát khu dân cư chiến lược Taratutino tại Sumy.

Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự, Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy

Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự, Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy

VOV.VN - Trong khi lực lượng Ukraine liên tiếp thực hiện các đòn tập kích chính xác vào các mục tiêu quân sự và sở chỉ huy quan trọng của Nga tại Donetsk và Zaporizhzhia, thì quân đội Moscow cũng tuyên bố giành quyền kiểm soát khu dân cư chiến lược Taratutino tại Sumy.

