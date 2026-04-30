Tổng thống Nga yêu cầu siết chặt an ninh trước bầu cử

Phát biểu tại cuộc họp về chống khủng bố, Tổng thống Nga Putin cho biết các tổ chức khủng bố quốc tế và các nhóm cực đoan tiếp tục hoạt động phá hoại. Ông Putin cũng cáo buộc chính quyền Ukraine sử dụng các phương thức mang tính “khủng bố”, trong bối cảnh Nga duy trì thế chủ động trên chiến trường.

Các sĩ quan Nga tuần tra khu vực gần Quảng trường Đỏ ở Moscow. Ảnh: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Nga, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ngày càng gia tăng, trong đó có vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng tại thành phố cảng Tuapse, tiềm ẩn nguy cơ môi trường nghiêm trọng.

Tổng thống Putin nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới là ưu tiên hàng đầu, bao gồm bảo vệ ứng cử viên, ủy ban bầu cử và cử tri, đồng thời yêu cầu các lực lượng an ninh kiên quyết ngăn chặn các hành vi phá hoại, khủng bố và can thiệp từ bên ngoài. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ hệ thống thông tin và hạ tầng số của Ủy ban Bầu cử cần được chú ý tăng cường hơn nữa.

Tổng thống Putin khẳng định đảm bảo an ninh cho bầu cử và ổn định xã hội là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, đồng thời gọi đây là “sứ mệnh đặc biệt” trong bối cảnh lịch sử mà nước Nga đang trải qua.