Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Mỹ xử lý thận trọng vấn đề Đài Loan

Phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ngày 30/6, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối muộn ngày 1/7.

Ông cho rằng, Mỹ và Trung Quốc cần nỗ lực xây dựng “mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng”, chuyển hóa những đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước thành các chính sách cụ thể và biện pháp thiết thực.

Ông Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Ông Vương Nghị nhấn mạnh: “Hai bên cần loại bỏ những yếu tố gây cản trở, vượt qua những trở ngại và tiếp tục kiên định theo đuổi hướng đi đúng đắn này”.

Để đạt được điều đó, ông cho rằng, hai bên cần tạo ra nhiều chương trình nghị sự tích cực hơn, đồng thời kiểm soát rủi ro và các mối nguy tiềm ẩn.

Ông cũng kêu gọi Washington xử lý “hết sức thận trọng” các vấn đề liên quan đến Đài Loan, nhấn mạnh “một động thái nhỏ về vấn đề Đài Loan có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình”.

Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh hồi giữa tháng 5. Tại đây, lãnh đạo Trung Quốc từng tuyên bố, vấn đề Đài Loan là “vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ”. Nếu xử lý không khéo những bất đồng giữa hai nước về vấn đề này có thể “đẩy toàn bộ quan hệ Trung-Mỹ vào tình thế vô cùng nguy hiểm”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai bên đánh giá cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng ngoại giao là tích cực và mang tính xây dựng, đồng thời nhất trí sẽ “tiếp tục duy trì liên lạc một cách linh hoạt”.