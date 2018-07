13 điều ít biết về Jackie Kennedy - Đệ nhất phu nhân trẻ nhất nước Mỹ

Sinh ngày 28/7/1929 ở Southampton, New York, Jacqueline Kennedy có tuổi thơ ở 2 nơi là Manhattan và Long Island. Bà thường được gọi một cách thân mật là Jackie, Jackie Bouvier, Jackie Kennedy, Jackie Onassis và, đôi khi là Jackie O. Bức ảnh chụp Jackie năm 1935, khi mới 6 tuổi. Bà biết cưỡi ngựa thành thạo từ khi còn rất nhỏ. Năm 11 tuổi bà đã sở hữu nhiều giải thưởng quốc gia về cưỡi ngựa. Ảnh bà cưỡi ngựa khi mới 6 tuổi (năm 1935) chụp cùng mẹ Janet Norton Lee. Bà biết nói tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Italy. Ảnh chụp bà Jackie trong một chuyến thăm Ấn Độ năm 1962, khi bà đã trở thành Đệ nhất phu nhân nước Mỹ. Công việc đầu tiên của bà sau khi tốt nghiệp đại học là phóng viên của Washington Times-Herald. Ảnh: Bà đang tạo dáng bên cạnh máy đánh chữ năm 1960. Bà gặp John F. Kennedy tại một tiệc tối tháng 5/1951, khi ông Kennedy còn là nghị sỹ của Massachusetts. Bà trở thành một trong những Đệ nhất phu nhân trẻ nhất của Mỹ ở tuổi 32, khi ông Kenndy trở thành Tổng thống năm 1961. Ảnh cưới của 2 người ngày 12/9/1953. Bà là người đã làm nên sự thay đổi lịch sử ở Nhà Trắng, với những dự án khôi phục, sửa chữa và bảo tồn tất cả các phòng làm việc công ở Nhà Trắng từ năm 1961-1963. Ảnh: bà Jackie (thứ 3 từ trái sang) trong phòng lễ tân ngoại giao sau khi được sửa mới năm 1961. Bà từng mở trường học trong Nhà Trắng. Khu vực tầng 3 của Nhà Trắng từng được biến thành “vườn trẻ” cho Caroline Bouvier Kennedy cùng 12-15 đứa trẻ khác. Ảnh: Bà Jackie cùng tổng thống JFK và các con John (trái) và Caroline (phải). Bà giành giải Emma khi tổ chức chương trình truyền hình về sửa chữa lại Nhà Trắng. Ảnh Đệ nhất phu nhân trong bộ đầm đỏ Chez Ninon. Bà là biểu tượng thời trang thời bấy giờ và có ảnh hưởng lớn đối với các xu hướng thời trang. Ảnh bà Jackie trên đường gặp Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị để ăn trưa ngày 28/3/1962. Bà từng được tòa cấp lệnh cấm các paparazzi đến gần sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát năm 1963. Ảnh: Bà Jackie cùng người chồng thứ 2 Aristotle Onassis. Ở tuổi 40, bà trở lại New York và trở thành một biên tập viên xuất sắc của nhà xuất bản Viking Press. Ảnh bà chụp cùng tác giả Edvard Radzinsk năm 1992. Bà đã giúp cứu một địa danh lịch sử quốc gia. Ảnh: Bà cùng các thành viên của “ủy ban cứu nhà ga Grand Central” năm 1975, cứu cho nhà ga này khỏi bị phá hủy. Bà tham gia vào rất nhiều dự án bảo vệ. Ảnh: Bà trong buổi họp báo công bố thành lập liên minh ngăn chặn dự án Coliseum ở New York năm 1987./.

