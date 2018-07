Cận cảnh các nhà tù trên thế giới: Nơi xa hoa, nơi như địa ngục (P1)

Nhà tù Aranjuez ở Aranjuez, Tây Ban Nha, cho phép tù nhân ở cùng với vợ chồng con cái trong những phòng giam có trang trí các nhân vật hoạt hình trên tường để các em nhỏ không phải cảm nhận cha mẹ bị ngồi tù chừng nào hay chừng đó. Ở nhà tù Luzira (Kampala, Uganda), tù nhân được giao nhiệm vụ như trồng trọt tự sản xuất lương thực. Họ cũng được khuyến khích học hành và dạy lẫn nhau. Bastøy là nhà tù an ninh thấp lớn nhất ở Na Uy, nằm trên đảo Bastøy, được bố trí như ngôi làng nhỏ với khoảng 80 tòa nhà, con đường, khu bãi biển, cảnh quan, sân bóng, đất làm nông nghiệp và rừng. Nhà tù chiếm hết diện tích hòn đảo nhưng phần phía bắc có bãi biển Nordbukta thậm chí còn mở cửa cho công chúng. Ngoài chức năng giam giữ, nhà tù này còn có 1 cửa hàng, thư viện, phòng thông tin, phòng y tế, nhà thờ, trường học, bến cảng, dịch vụ phà và 1 ngọn hải đăng có thể làm nơi hội họp. Phải ngồi tù ở đây có cả những tên sát nhân và những kẻ hiếp dâm. Tại trại giam San Diego dành cho nữ với an ninh mức độ trung bình ở Colombia, tù nhân có cảm giác được tự do khi màn đêm xuống. Họ biến thành đầu bếp, phục vụ bàn, nhân viên rửa bát… trong một nhà hàng nội khu. 25 trong số 180 nữ tù nhân được lựa chọn để tham gia vào dự án phục hồi nhân phẩm này đều gần mãn hạn tù để trở lại với xã hội. Halden được xếp vào nhóm những nhà tù có mức an ninh cao nhất ở Na Uy, nơi tiếp nhận tội phạm từ khắp nơi trên thế giới. Nhà tù lớn thứ hai Na Uy này được thành lập năm 2010 với mục đích chủ yếu là phục hồi nhân phẩm qua các hoạt động, đặc biệt là thể thao và âm nhạc. Được ca ngợi vì những điều kiện hết sức nhân văn nhưng nhà tù này cũng bị chỉ trích vì quá “tự do”. Tội phạm ở nhà tù Norgerhaven, Hà Lan, có giường ngủ, nội thất, tủ lạnh, ti vi và phòng tắm riêng trong buồng giam. Tỷ lệ tội phạm ở Hà Lan thấp đến mức họ đối mặt với “khủng hoảng thừa” phòng giam nên đã kí thỏa thuận tiếp nhận tù nhân từ Na Uy. Ở Nhật Bản đang có ngày càng nhiều tù nhân cao tuổi và nhà tù Onomichi này là nơi giam giữ họ, “phục vụ” họ thức ăn mềm và cho họ thời gian ngồi đan lát, khâu vá. Nhà tù HMP Addiewell ở Scotland chính xác là một nơi để “học tập” bởi tội phạm được giáo dục, được tư vấn và làm việc, được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên và gia đình để nhanh chóng phục hồi nhân phẩm. Nhà tù HMP Addiewell ở Scotland chính xác là một nơi để “học tập” bởi tội phạm được giáo dục, được tư vấn và làm việc, được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên và gia đình để nhanh chóng phục hồi nhân phẩm. Đây là cảnh tượng trong trại giam thành phố Barrios ở San Miguel, El Salvador. Những “phòng” giam này chỉ rộng khoảng 3,5m và cao 4,5m nhưng thường chứa tới 30 người. Ban đầu chúng được dựng lên để nhốt nghi phạm tối đa 72 tiếng đồng hồ nhưng có nhiều phạm nhân đã ở đến hơn 1 năm. Họ phải nằm đè lên nhau hoặc khâu quần áo thành những chiếc võng để ngủ. Được mở ra năm 1977, công năng chính của nhà tù Champ-Dollon ở Geneva là giữ tù nhân trước khi ra tòa xét xử. Đã có công dân của 115 nước khác nhau phải ở đây trong năm 2010 và chỉ có 7,2% trong số đó là người Thụy Sỹ. Nhà tù Maula ở Lilongwe, Malawi, cực kỳ đông. Năm 2015, gần 200 người đã bị nhồi nhét trong 1 buồng giam dành cho 60 người. Trung bình 120 người mới có 1 nhà vệ sinh và 900 người mới có 1 vòi nước. Tù nhân chỉ được ăn 1 bữa 1 ngày nhưng họ cũng được chơi thể thao (với nam) và bóng rổ (với nữ). Landsberg là nhà tù nơi Hitler viết “Cuộc chiến đấu của tôi” (Mein Kampf) và 278 tên Phát xít khác bị tử hình vì tội ác chiến tranh. Nhưng ngày nay, điều kiện của nhà tù này đã được cải thiện với 36 khóa học nghề cho các phạm nhân, gồm làm bánh, sửa điện, may vá, đóng giày... Las Colinas là trung tâm giam giữ đầu tiên ở Mỹ ứng dụng tâm lý môi trường và hành vi để cải thiện biểu hiện của cả tù nhân lẫn các nhân viên ở đây. Trung tâm giam giữ và phục hồi nhân phẩm tỉnh Cebu (CPDRC) là nhà tù có mức an ninh cao nhất ở Philippines nhưng tù nhân ở đây vẫn được học nhảy hàng ngày như một môn thể dục. Nhiều bài nhảy của họ đã được quay phim lại và đăng lên mạng xã hội, nhận được sự yêu thích của nhiều người. Như các nhà tù khác ở Na Uy, nhà tù Skien ở thủ đô Oslo cố gắng tạo điều kiện sống như ở bên ngoài với tivi, phòng tắm, phòng gym… để tù nhân dễ hòa nhập trở lại với xã hội sau khi ra tù. Kẻ giết người hàng loạt Anders Breivik đang thụ án 21 năm tại đây, nơi tên này có riêng phòng ở, phòng học, phòng thể chất, tivi, máy tính, thậm chí được tự chuẩn bị đồ ăn và giặt ủi cho mình. Tại nhà tù Abashiri ở Nhật Bản, nhân viên gác sẽ kiểm tra phòng của tù nhân mỗi ngày 1 lần. Nhà tù này chỉ dành cho phạm nhân lĩnh án dưới 8 năm. Dù rất nghiêm ngặt nhưng nhà tù cũng có cả quầy lưu niệm bán đồ do tù nhân làm. Nhà tù dân sự Haiti ở thị trấn duyên hải Arcahaie nổi tiếng đông đúc. Năm 2016, 174 tù nhân đã trốn thoát trong 1 vụ bạo động khiến 1 cảnh vệ chết và vài người khác bị thương.

