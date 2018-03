Cảnh sắc thiên nhiên và thổ dân da đỏ miền Tây nước Mỹ 150 năm trước

Người Mỹ thổ dân, gồm nam, nữ và trẻ em, đứng ngồi dưới cây ở bang Nevada, Mỹ, năm 1875. Nơi giao nhau của các hẻm núi khổng lồ Green và Yampah ở bang Utah, Mỹ, năm 1872. Một dòng chữ Tây Ban Nha khắc trên đá vào năm 1726. Người dân bộ lạc ở New Mexico, Mỹ, năm 1873. Hẻm núi Lodore ở bang Colorado, năm 1872. Hẻm núi Chelly ở Arizona, năm 1873. Thuyền thám hiểm trên sông Truckee ở tây Nevada, năm 1867. Tắm trên suối nước nóng Pagosa, Colorado, năm 1874. Cảnh Santa Fe, New Mexico, năm 1873. Maiman – một người thổ dân “Anh-điêng”, làm hướng dẫn viên và phiên dịch viên ở vùng nông thôn Colorado năm 1871. Thành phố Alta, Little Cottonwood, Utah vào khoảng năm 1873. Cathedral Mesa ở khu vực sông Colorado, Arizona, năm 1871. Hẻm núi Big Cottonwood năm 1869. Có người và ngựa ở góc phải bên dưới. Các khối đá ở Wyoming năm 1872. Cây sồi Grove, ở Sierra Blanca, Arizona năm 1873. Thác Shoshone ở Idaho, miền Tây nước Mỹ, năm 1868. Tháp cao 65m. Mặt phía nam của khối Đá Inscription ở New Mexico năm 1873. Nơi đây trong nhiều thế kỷ là điểm nghỉ ngơi của các lữ khách./.

