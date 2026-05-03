“Cơn sốt” sưu tầm thẻ Pokemon: Chính phủ Indonesia siết chặt giao dịch

Chủ Nhật, 17:53, 03/05/2026
VOV.VN - Thị trường thẻ bài Pokemon đang bùng nổ ở Indonesia thu hút sự chú ý của chính phủ, với việc Bộ trưởng Thương mại Indonesia cho biết sẽ tăng cường giám sát khi giá cả tăng vọt và những lo ngại về tình trạng gian lận có thể xảy ra.

Trò chơi trao đổi thẻ bài Pokemon (Pokemon TCG) vốn phổ biến cho mọi lứa tuổi và người chơi dùng quân bài để đấu với nhau. Hiện tượng săn lùng thẻ Pokemon ở Indonesia do nhiều yếu tố, từ lễ kỷ niệm 30 năm của Pokémon đến các hoạt động quảng bá từ người nổi tiếng và người có tầm ảnh hưởng.

Giao dịch thẻ Pokemon bùng nổ tại Indonesia. Ảnh: CNBC.
Giao dịch thẻ Pokemon bùng nổ tại Indonesia. Ảnh: CNBC.

Kết quả là, hoạt động giao dịch thẻ Pokemon bùng nổ, cả ở các cửa hàng truyền thống, các sự kiện cộng đồng và sàn thương mại điện tử. Giá thẻ cũng tăng vọt đáng kể. Tại một số sự kiện dành cho người sưu tầm, những thẻ hiếm thậm chí có thể được bán với giá lên tới 1,5 tỷ rupiah mỗi bộ. Trong khi đó, trên các nền tảng thương mại điện tử, một số thẻ phiên bản đặc biệt được định giá lên đến hàng trăm triệu rupiah.

Bên cạnh động lực, độ hiếm cũng là một yếu tố quan trọng quyết định giá cả. Các thẻ sản xuất giới hạn và các nhân vật nổi tiếng như Pikachu hay Charizard được các nhà sưu tầm săn đón, khiến giá trị của chúng tăng vọt. Giữa lúc giá cả lên tới hàng trăm triệu đến hàng tỷ rupiah và nguy cơ gian lận, Bộ trưởng Thương mại Budi Santoso xác nhận rằng chính phủ sẽ can thiệp và tiến hành giám sát. Việc giám sát sẽ được thực hiện thông qua Cục Bảo vệ Người tiêu dùng và Trật tự Thương mại (PKTN) thuộc Bộ Thương mại. Mặc dù không nêu chi tiết các bước kỹ thuật mà chính phủ sẽ thực hiện, ông Budi nhấn mạnh rằng văn phòng sẽ theo dõi sát sao hiện tượng này.

Các nhà sưu tập cho biết cơn sốt hiện tại không phải là mới, chỉ ra các chu kỳ bùng nổ và suy thoái lặp đi lặp lại trong thú chơi này. Thị trường đã trải qua nhiều giai đoạn “bong bóng” trong hai thập kỷ qua. Một đợt tăng đột biến vào năm 2016, với sự kiện lễ kỷ niệm 20 năm của thương hiệu, tiếp theo là sự tăng vọt trong thời kỳ đại dịch năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 25 năm...

Mặc dù có sự giám sát của chính phủ Indonesia nhưng các chuyên gia cảnh báo chỉ riêng quy định sẽ không giải quyết được tình trạng lạm phát giá cả do đầu cơ và sự thổi phồng quá mức bởi những người có tầm ảnh hưởng.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Indonesia kêu gọi đoàn kết khu vực tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48
VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines, trong hai ngày 7 - 8/5/2026. Indonesia sẽ kêu gọi duy trì sự đoàn kết khu vực để đối phó với khủng hoảng tại Hội nghị cấp cao lần này.

Indonesia canh tác các giống lúa đột biến từ công nghệ chiếu xạ hạt nhân
VOV.VN - Nông dân Indonesia đang thu hoạch vụ đầu tiên canh tác các giống lúa đột biến, mang lại năng suất và chất lượng cao. Đây là các giống lúa được Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) phát triển thông qua phương pháp lai tạo đột biến bằng công nghệ chiếu xạ hạt nhân.

