“Cơn sốt” sưu tầm thẻ Pokemon: Chính phủ Indonesia siết chặt giao dịch

Trò chơi trao đổi thẻ bài Pokemon (Pokemon TCG) vốn phổ biến cho mọi lứa tuổi và người chơi dùng quân bài để đấu với nhau. Hiện tượng săn lùng thẻ Pokemon ở Indonesia do nhiều yếu tố, từ lễ kỷ niệm 30 năm của Pokémon đến các hoạt động quảng bá từ người nổi tiếng và người có tầm ảnh hưởng.

Giao dịch thẻ Pokemon bùng nổ tại Indonesia. Ảnh: CNBC.

Kết quả là, hoạt động giao dịch thẻ Pokemon bùng nổ, cả ở các cửa hàng truyền thống, các sự kiện cộng đồng và sàn thương mại điện tử. Giá thẻ cũng tăng vọt đáng kể. Tại một số sự kiện dành cho người sưu tầm, những thẻ hiếm thậm chí có thể được bán với giá lên tới 1,5 tỷ rupiah mỗi bộ. Trong khi đó, trên các nền tảng thương mại điện tử, một số thẻ phiên bản đặc biệt được định giá lên đến hàng trăm triệu rupiah.

Bên cạnh động lực, độ hiếm cũng là một yếu tố quan trọng quyết định giá cả. Các thẻ sản xuất giới hạn và các nhân vật nổi tiếng như Pikachu hay Charizard được các nhà sưu tầm săn đón, khiến giá trị của chúng tăng vọt. Giữa lúc giá cả lên tới hàng trăm triệu đến hàng tỷ rupiah và nguy cơ gian lận, Bộ trưởng Thương mại Budi Santoso xác nhận rằng chính phủ sẽ can thiệp và tiến hành giám sát. Việc giám sát sẽ được thực hiện thông qua Cục Bảo vệ Người tiêu dùng và Trật tự Thương mại (PKTN) thuộc Bộ Thương mại. Mặc dù không nêu chi tiết các bước kỹ thuật mà chính phủ sẽ thực hiện, ông Budi nhấn mạnh rằng văn phòng sẽ theo dõi sát sao hiện tượng này.

Các nhà sưu tập cho biết cơn sốt hiện tại không phải là mới, chỉ ra các chu kỳ bùng nổ và suy thoái lặp đi lặp lại trong thú chơi này. Thị trường đã trải qua nhiều giai đoạn “bong bóng” trong hai thập kỷ qua. Một đợt tăng đột biến vào năm 2016, với sự kiện lễ kỷ niệm 20 năm của thương hiệu, tiếp theo là sự tăng vọt trong thời kỳ đại dịch năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 25 năm...

Mặc dù có sự giám sát của chính phủ Indonesia nhưng các chuyên gia cảnh báo chỉ riêng quy định sẽ không giải quyết được tình trạng lạm phát giá cả do đầu cơ và sự thổi phồng quá mức bởi những người có tầm ảnh hưởng.

Trung Quốc ngăn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp trong nước VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/5 đã ban hành lệnh cấm nhằm ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp Trung Quốc liên quan giao dịch dầu mỏ với Iran, trong đó quy định không được thừa nhận, không được thực thi và không được tuân thủ các biện pháp này.