Nhật Bản viện trợ bổ sung giúp Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét

Với quyết định này, Nhật Bản sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 298 triệu JPY (khoảng 2 triệu USD) cho Chính phủ Nepal, dành cho việc trang bị bổ sung các thiết bị xét nghiệm ADN, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhận dạng nạn nhân tại Nepal.

Thiệt hại do thảm họa lũ quét gây ra tại Nepal vẫn chưa thể tính đếm đầy đủ (Ảnh: Jiji Press)

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định cử một nhóm chuyên gia thuộc Đội chuyên gia cứu trợ thảm họa quốc gia (JDR) đến hỗ trợ các hoạt động xét nghiệm AND tại hiện trường thảm họa.

Trước đó, vào ngày 8/9, Tokyo đã viện trợ khẩn cấp cho Nepal 3 triệu USD. Khoản viện trợ này là nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực như lương thực, y tế, nước sạch, vệ sinh và phòng dịch (WASH), nối tiếp việc cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều, chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời… cho Nepal vào hôm 28/8.

Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét các biện pháp tiếp theo trên tinh thần hỗ trợ tối đa trong phạm vi có thể cho Nepal trong thời gian tới.