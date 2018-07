“Tam Sư” bật khóc bên người đẹp sau cú ngã trước trận Chung kết WC

Jordan Pickford trông hoàn toàn suy sụp, trong khi vị hôn thê của anh, Megan Davison cũng thẫn thờ sau thất bại của đội tuyển Anh tại Bán kết FIFA World Cup 2018 ở Nga. Cô trông như một người hoàn toàn khác so với một Megan Davison tràn đầy hy vọng ở đầu trận. Kieran Trippier tìm sự an ủi từ gia đình sau khi đội tuyển Anh “gục ngã trước thiên đường”. Bạn gái nóng bỏng của Harry Maguire, Fern Hawkins, lại chọn một nụ hôn để an ủi “người hùng” của lòng cô. Trước đó, Fern xuất hiện vô cùng tươi tắn và xinh đẹp tại Quảng trường Đỏ để chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển của bạn trai trước trận cầu quan trọng nhất của Anh trong vòng 28 năm qua. Fern còn đăng lên trang Instagram của cô bức ảnh tình tứ với người hùng của đội tuyển Anh ở Tứ kết, Harry Maguire, với dòng nhắn nhủ “Chúc may mắn anh yêu”. Jamie Vardy không thể tham dự trận Bán kết gặp Croatia nhưng vợ anh, Becky Vardy, người được xem là “thủ lĩnh” WAGs (nhóm vợ và bạn gái các cầu thủ) vẫn có mặt. Trước đó, Becky cũng đăng bức ảnh hôn chồng sau chiến thắng trước Thụy Điển ở trận Tứ kết để “lấy may” cho đội tuyển, nhưng rất tiếc chừng đó vẫn chưa đủ cho “Tam Sư” bước vào Chung kết. Dele Alli chắc chắn không thể không buồn nhưng anh vẫn nở nụ cười khi nhận nụ hôn an ủi của cô bạn gái xinh đẹp Ruby Mae. Vị hôn thê của thủ thành Jack Butland, cô nàng Annabel Peyton, chắc hẳn rất đau đớn vì thất bại của đội tuyển. Vợ của Ashley Young, Nicky Pike cũng đầy vẻ nuối tiếc khi “Tam Sư” để vuột mất chiếc vé vào trận Chung kết World Cup ở hiệp phụ. Gương mặt đầy thất vọng của người mẫu Annie Kilner, bạn gái lâu năm của ngôi sao tuyển Anh Kyle Walker. Kate Goodall lại chọn cách đăng bức ảnh người đàn ông của cô, Harry Kane, ăn mừng sau bàn thắng cho đội tuyển Anh trước Lithunia năm 2015 với lời an ui “Anh đã đi một chặng đường dài”./.

