中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc xử lý gần 10 vạn tài khoản “tự truyền thông” vi phạm quy định ghi nguồn

Chủ Nhật, 18:04, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết đã xử lý hơn 98.000 tài khoản “tự truyền thông” vi phạm quy định về ghi nguồn và gắn nhãn nội dung.

Theo Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc, thời gian gần đây, một số tài khoản “tự truyền thông” khi đăng tải thông tin liên quan đến thời sự, chính sách công và các sự kiện xã hội đã không ghi rõ nguồn theo quy định, gây hiểu lầm cho công chúng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng.

trung quoc xu ly gan 10 van tai khoan tu truyen thong vi pham quy dinh ghi nguon hinh anh 1
(Hình ảnh minh họa do AI tạo)

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không ghi rõ nguồn đối với thông tin thời sự trong và ngoài nước; không nêu nguồn khi đăng tải nội dung về chính sách công, sự kiện xã hội; không gắn nhãn nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra; và không ghi chú đối với các nội dung hư cấu, dàn dựng.

Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc đã yêu cầu các nền tảng tăng cường tự kiểm tra, tự chấn chỉnh, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật và thỏa thuận nền tảng hơn 98.000 tài khoản vi phạm.

Trong lĩnh vực thời sự quốc tế, một số tài khoản trên các nền tảng như Douyin, Kuaishou và Bilibili bị phát hiện tổng hợp, đăng tải thông tin liên quan tình hình Mỹ - Iran và một số vấn đề quốc tế khác nhưng không ghi rõ nguồn. Việc này khiến người dùng khó truy xuất xuất xứ ban đầu của thông tin, từ đó khó phân biệt thật giả.

Ở lĩnh vực chính sách công, nhiều tài khoản đăng tải thông tin liên quan nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dưỡng lão… nhưng không nêu nguồn chính thức. Theo cơ quan chức năng, các nội dung rời rạc, thiếu căn cứ có thể khiến công chúng hiểu sai chính sách, nhất là trong những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra các video như chó Golden Retriever ôm trẻ nhỏ, khỉ đột bảo vệ con đối đầu cá sấu, chó Shiba nấu ăn… nhưng không gắn nhãn AI. Cơ quan chức năng cho rằng những nội dung này dễ gây nhầm lẫn cho người dùng chưa hiểu rõ về công nghệ AI, làm mờ ranh giới giữa nội dung ảo và thực tế.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản bị xử lý do đăng tải các nội dung dàn dựng, hư cấu như nhân viên giao đồ ăn bị phân biệt đối xử, mâu thuẫn gia đình, xung đột thế hệ, trẻ vị thành niên không được chăm sóc, hoặc nội dung bôi xấu nông thôn nhưng không gắn nhãn “hư cấu” hay “dàn dựng”. Theo cơ quan quản lý, các tài khoản này lợi dụng câu chuyện tiêu cực để thu hút lượt xem, kích động cảm xúc bi quan và làm gia tăng đối lập giữa các nhóm xã hội.

Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn các nền tảng chuẩn hóa việc ghi chú, gắn nhãn đối với nội dung video ngắn, đưa bước này thành yêu cầu bắt buộc trước khi đăng tải. Các nhà sáng tạo nội dung được khuyến cáo cần chủ động ghi rõ nguồn thông tin, gắn nhãn đúng quy định, bảo đảm nội dung công bố đầy đủ, trung thực, góp phần xây dựng môi trường mạng đáng tin cậy.

Trung Kiên/VOV- Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc quản lý không gian mạng không ghi rõ nguồn trí tuệ nhân tạo hư cấu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc ngăn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp trong nước
Trung Quốc ngăn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp trong nước

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/5 đã ban hành lệnh cấm nhằm ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp Trung Quốc liên quan giao dịch dầu mỏ với Iran, trong đó quy định không được thừa nhận, không được thực thi và không được tuân thủ các biện pháp này.

Trung Quốc ngăn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp trong nước

Trung Quốc ngăn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp trong nước

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/5 đã ban hành lệnh cấm nhằm ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp Trung Quốc liên quan giao dịch dầu mỏ với Iran, trong đó quy định không được thừa nhận, không được thực thi và không được tuân thủ các biện pháp này.

Nhiều tin giả liên quan đến vụ xả súng ở Bondi được lan truyền rộng rãi
Nhiều tin giả liên quan đến vụ xả súng ở Bondi được lan truyền rộng rãi

VOV.VN - Vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia đã làm rúng động thế giới. Tin tức của sự kiện này thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy vậy, trong dòng thông tin này lại xuất hiện nhiều tin không chính xác, ảnh hưởng đến nhiều người.

Nhiều tin giả liên quan đến vụ xả súng ở Bondi được lan truyền rộng rãi

Nhiều tin giả liên quan đến vụ xả súng ở Bondi được lan truyền rộng rãi

VOV.VN - Vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia đã làm rúng động thế giới. Tin tức của sự kiện này thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy vậy, trong dòng thông tin này lại xuất hiện nhiều tin không chính xác, ảnh hưởng đến nhiều người.

Campuchia phát hiện hơn 2.100 tin giả liên quan đến vấn đề biên giới
Campuchia phát hiện hơn 2.100 tin giả liên quan đến vấn đề biên giới

VOV.VN - Bộ Thông tin Campuchia thông báo đã phát hiện tổng cộng 2.810 vụ việc tin giả, thông tin sai sự thật và kích động gây ô nhiễm xã hội trong 9 tháng đầu năm 2025. Đáng chú ý, có tới 2.122 vụ việc liên quan trực tiếp đến vấn đề biên giới, làm méo mó sự thật và bịa đặt thông tin về Chính phủ Hoàng gia.

Campuchia phát hiện hơn 2.100 tin giả liên quan đến vấn đề biên giới

Campuchia phát hiện hơn 2.100 tin giả liên quan đến vấn đề biên giới

VOV.VN - Bộ Thông tin Campuchia thông báo đã phát hiện tổng cộng 2.810 vụ việc tin giả, thông tin sai sự thật và kích động gây ô nhiễm xã hội trong 9 tháng đầu năm 2025. Đáng chú ý, có tới 2.122 vụ việc liên quan trực tiếp đến vấn đề biên giới, làm méo mó sự thật và bịa đặt thông tin về Chính phủ Hoàng gia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ