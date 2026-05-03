Trung Quốc xử lý gần 10 vạn tài khoản “tự truyền thông” vi phạm quy định ghi nguồn

Theo Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc, thời gian gần đây, một số tài khoản “tự truyền thông” khi đăng tải thông tin liên quan đến thời sự, chính sách công và các sự kiện xã hội đã không ghi rõ nguồn theo quy định, gây hiểu lầm cho công chúng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không ghi rõ nguồn đối với thông tin thời sự trong và ngoài nước; không nêu nguồn khi đăng tải nội dung về chính sách công, sự kiện xã hội; không gắn nhãn nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra; và không ghi chú đối với các nội dung hư cấu, dàn dựng.

Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc đã yêu cầu các nền tảng tăng cường tự kiểm tra, tự chấn chỉnh, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật và thỏa thuận nền tảng hơn 98.000 tài khoản vi phạm.

Trong lĩnh vực thời sự quốc tế, một số tài khoản trên các nền tảng như Douyin, Kuaishou và Bilibili bị phát hiện tổng hợp, đăng tải thông tin liên quan tình hình Mỹ - Iran và một số vấn đề quốc tế khác nhưng không ghi rõ nguồn. Việc này khiến người dùng khó truy xuất xuất xứ ban đầu của thông tin, từ đó khó phân biệt thật giả.

Ở lĩnh vực chính sách công, nhiều tài khoản đăng tải thông tin liên quan nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dưỡng lão… nhưng không nêu nguồn chính thức. Theo cơ quan chức năng, các nội dung rời rạc, thiếu căn cứ có thể khiến công chúng hiểu sai chính sách, nhất là trong những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra các video như chó Golden Retriever ôm trẻ nhỏ, khỉ đột bảo vệ con đối đầu cá sấu, chó Shiba nấu ăn… nhưng không gắn nhãn AI. Cơ quan chức năng cho rằng những nội dung này dễ gây nhầm lẫn cho người dùng chưa hiểu rõ về công nghệ AI, làm mờ ranh giới giữa nội dung ảo và thực tế.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản bị xử lý do đăng tải các nội dung dàn dựng, hư cấu như nhân viên giao đồ ăn bị phân biệt đối xử, mâu thuẫn gia đình, xung đột thế hệ, trẻ vị thành niên không được chăm sóc, hoặc nội dung bôi xấu nông thôn nhưng không gắn nhãn “hư cấu” hay “dàn dựng”. Theo cơ quan quản lý, các tài khoản này lợi dụng câu chuyện tiêu cực để thu hút lượt xem, kích động cảm xúc bi quan và làm gia tăng đối lập giữa các nhóm xã hội.

Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn các nền tảng chuẩn hóa việc ghi chú, gắn nhãn đối với nội dung video ngắn, đưa bước này thành yêu cầu bắt buộc trước khi đăng tải. Các nhà sáng tạo nội dung được khuyến cáo cần chủ động ghi rõ nguồn thông tin, gắn nhãn đúng quy định, bảo đảm nội dung công bố đầy đủ, trung thực, góp phần xây dựng môi trường mạng đáng tin cậy.

