Indonesia bắt 31 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Trong một tuyên bố đưa ra sáng 11/9, Trưởng Văn phòng Di trú Sam Fernando cho biết, cơ quan quản lý và cảnh sát nhập cư Indonesia đã tăng cường theo dõi thông tin tình báo, kết hợp kiểm tra các giấy tờ liên quan như visa, giấy phép lao động và giấy phép lưu trú đối với người nước ngoài.

31 công dân Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) bị cảnh sát Indonesia bắt hôm 8/9 vì vi phạm nhập cư và nghi ngờ hoạt động lừa đảo. Ảnh: Tổng cục Di trú Indonesia

Hôm 8/9, cơ quan chức năng Indonesia đã kiểm tra và phát hiện số công dân nước ngoài nêu trên vi phạm cư trú quá hạn và tham gia vào các hoạt động không đúng với giấy phép lưu trú.

Các nhà điều tra Indonesia cũng nghi ngờ những người này đã tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào những người nước ngoài, tuy nhiên thông tin chi tiết về hoạt động lừa đảo chưa được tiết lộ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, Tổng Giám đốc Di trú Hendarsam Marantoko cho biết, Indonesia tăng cường giám sát và xử lý các hành vi lợi dụng thị thực, giấy phép lao động và cơ sở lưu trú để tiến hành hoạt động trái pháp luật. Trong 8 tháng đầu năm đã áp dụng biện pháp hành chính về nhập cư đối với gần 11.000 người nước ngoài, tăng hơn 146% so với cùng kỳ năm 2025; ban hành gần 2.700 lệnh cấm nhập cảnh; xử lý hình sự 27 người nước ngoài; gần 500 người bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ điều tra.

Những trường hợp vi phạm hành chính có thể bị phạt, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh; trong khi hành vi có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật sở tại.