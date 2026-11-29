Sân chơi trí tuệ, khẳng định bản lĩnh và năng lực hội nhập

Kể từ khi bắt đầu tiếp nhận bài dự thi vào tháng 5/2026, trải qua hành trình khoảng sáu tháng, cuộc thi đã thu hút 103 thí sinh thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề và tư cách lưu trú khác nhau, đang sinh sống tại nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Sáu, Tham tán Công sứ, tiếng Nhật không đơn thuần là phương tiện giao tiếp, học tiếng Nhật còn là học cách hiểu văn hóa, giá trị và con người Nhật Bản, giới thiệu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè Nhật Bản

Cuộc thi được triển khai qua ba vòng, gồm vòng tuyển chọn bài viết hùng biện bằng tiếng Nhật, vòng hùng biện sơ khảo trực tuyến và vòng chung kết hùng biện trực tiếp. Từ 103 bài viết dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 31 thí sinh xuất sắc bước vào vòng sơ khảo trực tuyến. Trên cơ sở kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, 13 gương mặt tiêu biểu nhất đã giành quyền tham dự vòng chung kết tại Tokyo.

Với thông điệp “Một bước tiến tới tương lai kết nối bằng ngôn ngữ”, cuộc thi năm nay được tổ chức ở hai cấp độ trung cấp và cao cấp, cho phép các thí sinh tự do lựa chọn chủ đề hùng biện nhằm phát huy khả năng tư duy, sáng tạo và thể hiện quan điểm cá nhân. Một điểm đáng chú ý tại vòng chung kết năm nay, ngoài phần trình bày bài hùng biện đã chuẩn bị, các thí sinh còn phải trực tiếp trả lời các câu hỏi từ Ban Giám khảo.

Hình thức này không chỉ giúp đánh giá trình độ sử dụng tiếng Nhật mà còn kiểm chứng khả năng phản xạ ngôn ngữ, tư duy độc lập, kỹ năng giao tiếp và bản lĩnh của mỗi thí sinh trước công chúng. Ban Giám khảo cuộc thi năm nay gồm bảy thành viên là các giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà báo và chuyên gia ngôn ngữ đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan báo chí.

Ý nghĩa lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần vượt khó… của cộng đồng người Việt tại Nhật

Đây là lần thứ tư cuộc thi được tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, do tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, nhằm tiếp nối hoạt động định kỳ hai năm một lần kể từ năm 2020.

Trải qua các mùa trước đó, cuộc thi đang ngày càng khẳng định được ý nghĩa và giá trị thiết thực, không chỉ góp phần khuyến khích phong trào học tập, nâng cao trình độ sử dụng tiếng Nhật mà còn tạo cơ hội để người Việt Nam trên khắp đất nước Nhật Bản thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, khả năng tư duy, sáng tạo và diễn đạt quan điểm trước công chúng bằng tiếng Nhật.

Ông Đỗ Quang Ba - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho rằng, ngôn ngữ là cầu nối giữa các nền văn hóa, là chìa khóa mở ra những cơ hội học tập, làm việc, hội nhập và phát triển trong xã hội

Theo Ban Tổ chức, chất lượng các bài dự thi năm nay có sự nâng cao rõ rệt so với những kỳ thi trước, cả về năng lực sử dụng tiếng Nhật, chiều sâu nội dung, khả năng lập luận và kỹ năng truyền tải thông điệp. Thông qua những bài hùng biện, các thí sinh có cơ hội chia sẻ những câu chuyện chân thực, những trải nghiệm trong học tập, lao động và cuộc sống; bày tỏ suy nghĩ, khát vọng cũng như góc nhìn của người Việt Nam về đất nước, con người và xã hội Nhật Bản. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và hình ảnh tích cực của cộng đồng người Việt Nam trong mắt bạn bè Nhật Bản.

Đặc biệt, cuộc thi còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc thúc đẩy sự thấu hiểu, tôn trọng những khác biệt về văn hóa, góp phần xây dựng một xã hội đa văn hóa cộng sinh - nơi người Việt Nam không chỉ chủ động hòa nhập mà còn tích cực đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng sở tại. Đồng thời, cũng là dịp để phát hiện, khuyến khích và tôn vinh những tài năng tiếng Nhật trong cộng đồng người Việt Nam, tạo động lực để thế hệ trẻ không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Góp phần tăng cường sự kết nối giữa cộng đồng người Việt với xã hội Nhật…

Vượt lên trên khuôn khổ của một cuộc thi ngôn ngữ, cuộc thi còn là một hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giàu ý nghĩa, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam với xã hội Nhật Bản, vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu khai mạc Vòng Chung kết cuộc thi, Tham tán Công sứ Nguyễn Sáu một mặt bày tỏ chúc mừng đối với các thí sinh đã góp mặt tại Chung kết, mặt khác cũng nhấn mạnh: Các thí sinh đứng trên sâu khấu không chỉ để thể hiện năng lực tiếng Nhật, mà đang nỗ lực truyền tải suy nghĩ, trải nghiệm và những hy vọng về tương lai bằng chính tiếng nói của mình. Đây cũng chính là sức mạnh quan trọng kết nối các quốc gia và con người.

Theo ông Nguyễn Sáu, hiện nay, có rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Mỗi người có một hoàn cảnh, một vị trí và một ước mơ khác nhau, nhưng tất cả đều đang nỗ lực từng ngày để trở thành một phần tích cực của xã hội Nhật Bản. Trong hành trình ấy, tiếng Nhật không đơn thuần là phương tiện giao tiếp, học tiếng Nhật còn là học cách hiểu văn hóa, giá trị và con người Nhật Bản, đồng thời thông qua tiếng Nhật, tất cả cộng đồng đều có thể giới thiệu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè Nhật Bản.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải Ba cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

Đây chính là ý nghĩa lớn lao nhất của việc học tiếng Nhật. Đặc biệt, trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng phát triển toàn diện, thực chất về mọi mặt, để tình hữu nghị giữa hai nước trường tồn, điều này không chỉ cần sự nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp hai nước, mà cần có sự đóng góp của mỗi người dân. Đối với các thí sinh tham gia Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật, đây chính là những nhịp cầu quan trọng kết nối tương lai của hai nước, dùng sức mạnh của ngôn ngữ để kết nối trái tim đến với trái tim, tạo nên những tình bạn và cơ hội mới.

Ông Đỗ Quang Ba - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là cầu nối giữa các nền văn hóa, là chìa khóa mở ra những cơ hội học tập, làm việc, hội nhập và phát triển trong xã hội. Với ý nghĩa to lớn đó, thành công lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm ra và tôn vinh những thí sinh xuất sắc, mà còn ở việc khơi dậy tinh thần học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tạo dựng một diễn đàn để tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam được lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng trong xã hội Nhật Bản.

Mỗi bài hùng biện là một câu chuyện, mỗi thí sinh là một đại sứ văn hóa, và mỗi thông điệp được lan tỏa chính là một nhịp cầu góp phần đưa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng xích lại gần nhau, qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Tìm kiếm những đại sứ văn hóa trong tương lai…

Qua bốn kỳ tổ chức, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật toàn quốc dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản từng bước khẳng định vai trò là một hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giàu ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng hội nhập, phát huy tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Mỗi bài hùng biện là một câu chuyện, mỗi thí sinh là một đại sứ văn hóa và mỗi thông điệp được lan tỏa là một nhịp cầu góp phần đưa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng xích lại gần nhau.

Đại diện Ban Giám khảo của cuộc thi, ông Yasuhiro Nojima - nguyên là nhà báo của báo Asahi bày tỏ, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện năng lực tiếng Nhật của bản thân, mà còn là dịp quý báu để học hỏi lẫn nhau, tăng cường giao lưu và ngày càng trưởng thành hơn nữa trong cuộc sống, cũng như trong công việc.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi hùng biện tiếng Nhật.

Thí sinh Nguyễn Hà Thanh - chia sẻ, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật là cuộc thi mang nhiều ý nghĩa, không chỉ rèn luyện khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật, cũng như là khả năng ghi nhớ, mà còn giúp các thí sinh có thể tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống sinh hoạt của mình tại Nhật, giao lưu với cộng đồng người Nhật, đồng thời góp phần xây dựng quê hương và đất nước sau này, cũng như trở thành cầu nối giữa hai đất nước, góp phần thúc đẩy cho mối quan hệ giao lưu giữa hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển.

Bé Kim Trà My (6 tuổi), là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào vòng chung kết cuộc thi bày tỏ sự phấn khích khi chia sẻ, bé yêu thích cả đất nước Việt Nam và Nhật Bản, cũng như yêu tiếng Việt và tiếng Nhật. Bé đã từng đạt giải trong cuộc thi hùng biện tiếng Việt dành cho trẻ em tại Nhật, và bé cũng mong muốn sẽ dành được giải cao trong cuộc thi hùng biện tiếng Nhật (giải nhì). Với bé, chữ Hán là khó khăn lớn nhất khi học tiếng Nhật tại trường, nhưng bé mong muốn sẽ học thật tốt cả tiếng Nhật và tiếng Việt để có thể trở thành niềm tự hào của bố mẹ và gia đình.

Thí sinh Hoàng Thị Dương (người dân tộc Tày), đã có phần thi với chủ đề “Văn hóa dân tộc Tày mà tôi muốn gửi gắm” đã xuất sắc giành giải nhất - chia sẻ, thông qua cuộc thi tất cả các thí sinh đã có thêm nhiều cơ hội, nhiều động lực để học hỏi, nhất là trong cách trình bày bằng tiếng Nhật để nhiều người dân bản địa có thể hiểu về những giá trị riêng, những câu chuyện riêng, từ đó giúp họ có thể yêu thích văn hóa dân tộc Tày, cũng như văn hóa truyền thống của Việt Nam, làm sợi dây kết nối hai nền văn hóa xích lại gần nhau.

Văn hóa và món ăn Việt Nam được lan tỏa tại Nhật Bản VOV.VN - Sáng 26/9, tại Tokyo, Nhật Bản, Lễ hội Trung thu và Ẩm thực Việt Nam 2026 đã chính thức khai mạc trong sự mong đợi của Cộng đồng Việt Nam và bản địa, mở đầu cho một chuỗi các hoạt động hấp dẫn.

Không chỉ thể hiện năng lực ngoại ngữ, thông qua các bài hùng biện, các thí sinh đã mang đến những câu chuyện chân thực về hành trình học tập, lao động, trưởng thành và hòa nhập tại Nhật Bản. Những câu chuyện về nghị lực vượt qua khó khăn, tình bạn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản, sự khác biệt văn hóa, những trải nghiệm trong cuộc sống và khát vọng đóng góp cho xã hội đã góp phần khắc họa hình ảnh một cộng đồng người Việt Nam năng động, giàu nghị lực, có trách nhiệm và không ngừng vươn lên.

Kết thúc vòng chung kết, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất ở cấp độ trung cấp cho thí sinh Hoàng Thị Dương và Giải Nhất ở cấp độ cao cấp cho thí sinh Mai Ngọc Tú Kiều với chủ đề “Dù vấp ngã bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đứng dậy”. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 4 giải ba, và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh có phần dự thi xuất sắc.

Một số hình ảnh tại Chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật:

Tham tán công sứ Nguyễn Sáu và những người tham gia cuộc thi chăm chú lắng nghe phần trình bày của các thí sinh

Có khoảng hơn 100 người đã đến dự và cổ vũ cho các thí sinh

Thí sinh Kim Trà My (6 tuổi), gây ấn tượng mạnh với chủ đề hùng biện “Hai quê hương, một nụ cười”

Thí sinh Mai Ngọc Tú Kiều - Giải Nhất ở cấp độ cao cấp với chủ đề “Dù vấp ngã bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đứng dậy”

Thí sinh Hoàng Thị Dương đã xuất sắc giành giải nhất ở cấp độ trung cấp với phần thi chủ đề “Văn hóa dân tộc Tày mà tôi muốn gửi gắm”

Đại sứ Phạm Quang Hiệu trao giải và chụp ảnh cùng 2 thí sinh đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

Tham tán Công sứ Nguyễn Sáu trao giải và chụp ảnh cùng các thí sinh đạt giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Nhật