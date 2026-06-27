Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thừa nhận sai phạm liên quan đến tài liệu mật

Tại phiên điều trần diễn ra ở thành phố Greenbelt, bang Maryland, Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - ông John Bolton đã nhận tội đối với một cáo buộc lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng trong tổng số 18 cáo buộc ban đầu. Theo cơ quan công tố liên bang, ông có thể phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù và đã đồng ý nộp 2,25 triệu USD. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 28/10 tới.

Theo hồ sơ vụ án, thông tin mà ông John Bolton lưu giữ là một mục nhật ký điện tử có chứa nội dung liên quan đến quốc phòng và đã được chia sẻ với hai thành viên trong gia đình. Trước đó, vào tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông với 8 cáo buộc truyền tải thông tin quốc phòng và 10 cáo buộc lưu giữ thông tin quốc phòng. Ban đầu, ông phủ nhận toàn bộ các cáo buộc dù phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù đối với mỗi tội danh cùng khoản tiền phạt 250.000 USD.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. (Ảnh: Reuters)

Luật sư của ông John Bolton cho rằng, thân chủ của mình không vi phạm pháp luật. Theo đó, các tài liệu liên quan chỉ là nhật ký cá nhân, không thuộc diện tài liệu mật, chỉ được chia sẻ với người thân trong gia đình và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã biết đến từ năm 2021

Đây là một trong những vụ truy tố nhằm vào các nhân vật từng chỉ trích Tổng thống đương nhiệm. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã truy tố Tổng chưởng lý New York - Letitia James và cựu Giám đốc FBI - James Comey trong các vụ án riêng biệt. Hiện cả hai nhân vật này đều phủ nhận các sai phạm và dự kiến sẽ hầu tòa vào tháng 10 tới.

Vụ án của ông John Bolton đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Mỹ do tính chất nhạy cảm của thông tin quốc phòng bị rò rỉ.