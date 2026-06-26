English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị kết án 7 năm tù

Thứ Sáu, 16:13, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/6, một tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thêm 7 năm tù trong vụ án nhận quà để can thiệp bổ nhiệm nhân sự. Bà Kim hiện đang chấp hành bản án 4 năm tù trong một vụ án khác liên quan đến thao túng cổ phiếu và hối lộ.

Theo phán quyết được phát trực tiếp, bà Kim Keon-hee, 53 tuổi, bị kết tội nhận các “kim loại quý có giá trị cao” để đổi lấy việc tác động, tạo điều kiện trong các quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Hội đồng xét xử nhận định bà Kim đã “không ngần ngại tiếp nhận những tài sản có giá trị mà ngay cả một công dân bình thường cũng khó có cơ hội sở hữu dù chỉ một lần trong đời”.

cuu De nhat phu nhan han quoc kim keon-hee bi ket an 7 nam tu hinh anh 1
Bà Kim Keon-hee. Ảnh: Reuters

Bà Kim bị truy tố vào tháng 12/2025 với nhiều tội danh, trong đó có hành vi nhận trang sức trị giá tổng cộng 103 triệu won (khoảng 67.000 USD). Theo cáo trạng, số quà tặng này bao gồm một dây chuyền của thương hiệu Van Cleef & Arpels, một trâm cài áo của Tiffany và một đôi hoa tai của Graff, do một ông trùm trong lĩnh vực xây dựng tặng vào năm 2022. Đổi lại, bà Kim bị cáo buộc hứa sẽ giúp con rể của doanh nhân này được bố trí một vị trí công tác.

Ngoài ra, tòa án cũng kết luận bà Kim phạm tội khi nhận một tượng rùa bằng vàng trị giá 2,65 triệu won từ một chính trị gia, cùng một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Vacheron Constantin trị giá 39 triệu won từ một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất “chó robot”.

Tại phiên tòa cuối cùng diễn ra ngày 15/5, Viện Công tố đề nghị tuyên phạt bà Kim 7 năm rưỡi tù giam với cáo buộc “mua bán chức vụ và trao đổi đặc quyền”.

Các công tố viên cho rằng bà Kim nhiều lần nhận tiền và quà có giá trị bằng cách lợi dụng vị thế là phu nhân của Tổng thống khi đó là ông Yoon Suk-yeol. Ông Yoon hiện cũng đang bị giam giữ sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật gây nhiều tranh cãi vào năm 2024.

Trong suốt quá trình xét xử, bà Kim Keon-hee bác bỏ mọi cáo buộc. Bà thừa nhận có nhận quà tặng nhưng khẳng định những món quà này không đi kèm bất kỳ yêu cầu hay thỏa thuận nào về việc đổi lấy sự ưu ái.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

VOV.VN - Mặc dù Tòa án Cấp cao Seoul đã giảm nhẹ đáng kể hình phạt so với mức án sơ thẩm dành cho ông Han Duck Soo, nhưng cựu Thủ tướng Hàn Quốc vẫn quyết định kháng cáo.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

VOV.VN - Mặc dù Tòa án Cấp cao Seoul đã giảm nhẹ đáng kể hình phạt so với mức án sơ thẩm dành cho ông Han Duck Soo, nhưng cựu Thủ tướng Hàn Quốc vẫn quyết định kháng cáo.

Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024
Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024

VOV.VN - Tòa án Cấp cao Seoul của Hàn Quốc hôm nay (7/5) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Han Duck-soo 15 năm tù về các tội danh liên quan tới vụ án ban hành thiết quân luật tại nước này năm 2024.

Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024

Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024

VOV.VN - Tòa án Cấp cao Seoul của Hàn Quốc hôm nay (7/5) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Han Duck-soo 15 năm tù về các tội danh liên quan tới vụ án ban hành thiết quân luật tại nước này năm 2024.

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

VOV.VN - Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

VOV.VN - Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ