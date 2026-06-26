Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị kết án 7 năm tù

Theo phán quyết được phát trực tiếp, bà Kim Keon-hee, 53 tuổi, bị kết tội nhận các “kim loại quý có giá trị cao” để đổi lấy việc tác động, tạo điều kiện trong các quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Hội đồng xét xử nhận định bà Kim đã “không ngần ngại tiếp nhận những tài sản có giá trị mà ngay cả một công dân bình thường cũng khó có cơ hội sở hữu dù chỉ một lần trong đời”.

Bà Kim Keon-hee. Ảnh: Reuters

Bà Kim bị truy tố vào tháng 12/2025 với nhiều tội danh, trong đó có hành vi nhận trang sức trị giá tổng cộng 103 triệu won (khoảng 67.000 USD). Theo cáo trạng, số quà tặng này bao gồm một dây chuyền của thương hiệu Van Cleef & Arpels, một trâm cài áo của Tiffany và một đôi hoa tai của Graff, do một ông trùm trong lĩnh vực xây dựng tặng vào năm 2022. Đổi lại, bà Kim bị cáo buộc hứa sẽ giúp con rể của doanh nhân này được bố trí một vị trí công tác.

Ngoài ra, tòa án cũng kết luận bà Kim phạm tội khi nhận một tượng rùa bằng vàng trị giá 2,65 triệu won từ một chính trị gia, cùng một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Vacheron Constantin trị giá 39 triệu won từ một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất “chó robot”.

Tại phiên tòa cuối cùng diễn ra ngày 15/5, Viện Công tố đề nghị tuyên phạt bà Kim 7 năm rưỡi tù giam với cáo buộc “mua bán chức vụ và trao đổi đặc quyền”.

Các công tố viên cho rằng bà Kim nhiều lần nhận tiền và quà có giá trị bằng cách lợi dụng vị thế là phu nhân của Tổng thống khi đó là ông Yoon Suk-yeol. Ông Yoon hiện cũng đang bị giam giữ sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật gây nhiều tranh cãi vào năm 2024.

Trong suốt quá trình xét xử, bà Kim Keon-hee bác bỏ mọi cáo buộc. Bà thừa nhận có nhận quà tặng nhưng khẳng định những món quà này không đi kèm bất kỳ yêu cầu hay thỏa thuận nào về việc đổi lấy sự ưu ái.