中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024

Thứ Năm, 11:45, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tòa án Cấp cao Seoul của Hàn Quốc hôm nay (7/5) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Han Duck-soo 15 năm tù về các tội danh liên quan tới vụ án ban hành thiết quân luật tại nước này năm 2024.

Theo đó mức án tuyên phạt cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã giảm 8 năm so với bản án sơ thẩm là 23 năm tù. Hội đồng xét xử giữ nguyên nhận định của tòa sơ thẩm khi cho rằng phần lớn các cáo buộc chính đối với ông là có tội.

cuu thu tuong han quoc bi tuyen an 15 nam tu trong vu thiet quan luat nam 2024 hinh anh 1
Cựu Thủ tướng Han Duck-soo tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Tòa xác định ông đã đề xuất tổ chức cuộc họp nội các nhằm tạo vỏ bọc rằng việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 được thông qua quy trình thảo luận của các thành viên nội các. Sau khi thiết quân luật được ban bố, ông cũng bị cáo buộc tìm cách yêu cầu các thành viên nội các ký vào các văn bản liên quan, qua đó tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong hành vi nổi loạn.

Việt Dũng/VOV1
Theo: Reuters
Tag: bản án của Han Duck-soo Han Duck-soo bị tuyên án cựu Thủ tướng Hàn Quốc 15 năm tù thiết quân luật Hàn Quốc 2024
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đức mở chiến dịch truy quét diện rộng nhằm vào các nhóm thanh niên cực hữu
Đức mở chiến dịch truy quét diện rộng nhằm vào các nhóm thanh niên cực hữu

VOV.VN - Ngày 6/5, các lực lượng chức năng Đức đã tiến hành một loạt cuộc khám xét quy mô lớn nhắm vào 36 đối tượng bị nghi ngờ là thành viên của các nhóm thanh niên cực hữu trên khắp cả nước.

Đức mở chiến dịch truy quét diện rộng nhằm vào các nhóm thanh niên cực hữu

Đức mở chiến dịch truy quét diện rộng nhằm vào các nhóm thanh niên cực hữu

VOV.VN - Ngày 6/5, các lực lượng chức năng Đức đã tiến hành một loạt cuộc khám xét quy mô lớn nhắm vào 36 đối tượng bị nghi ngờ là thành viên của các nhóm thanh niên cực hữu trên khắp cả nước.

New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga
New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga

VOV.VN - Hôm nay (7/5), New Zealand thông báo việc áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các đối tượng ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga

New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga

VOV.VN - Hôm nay (7/5), New Zealand thông báo việc áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các đối tượng ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Điều tra gian lận của EU làm rung chuyển quỹ nông nghiệp Croatia
Điều tra gian lận của EU làm rung chuyển quỹ nông nghiệp Croatia

VOV.VN - Ngày 6/5, Văn phòng Công tố Liên minh châu Âu (EPPO) đã khởi xướng cuộc điều tra hình sự về nghi vấn tham nhũng và gian lận liên quan đến quỹ nông nghiệp của Liên minh châu Âu tại Croatia.

Điều tra gian lận của EU làm rung chuyển quỹ nông nghiệp Croatia

Điều tra gian lận của EU làm rung chuyển quỹ nông nghiệp Croatia

VOV.VN - Ngày 6/5, Văn phòng Công tố Liên minh châu Âu (EPPO) đã khởi xướng cuộc điều tra hình sự về nghi vấn tham nhũng và gian lận liên quan đến quỹ nông nghiệp của Liên minh châu Âu tại Croatia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ