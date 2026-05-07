Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024

Theo đó mức án tuyên phạt cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã giảm 8 năm so với bản án sơ thẩm là 23 năm tù. Hội đồng xét xử giữ nguyên nhận định của tòa sơ thẩm khi cho rằng phần lớn các cáo buộc chính đối với ông là có tội.

Cựu Thủ tướng Han Duck-soo tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Tòa xác định ông đã đề xuất tổ chức cuộc họp nội các nhằm tạo vỏ bọc rằng việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 được thông qua quy trình thảo luận của các thành viên nội các. Sau khi thiết quân luật được ban bố, ông cũng bị cáo buộc tìm cách yêu cầu các thành viên nội các ký vào các văn bản liên quan, qua đó tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong hành vi nổi loạn.