New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters hôm 7/5 ra thông báo về việc nước này vừa ban hành gói trừng phạt mới nhằm vào 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Đây là lệnh trừng phạt thứ 35 của New Zealand với Nga kể từ khi bùng phát cuộc xung đột Nga-Ukraine.

New Zealand áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga. Ảnh: Reuters

Cụ thể, những cá nhân được đưa vào lệnh trừng phạt lần này là những tác nhân hỗ trợ chiến thuật chiến tranh hỗn hợp của Nga trong cuộc xung đột trong đó bao gồm những cá nhân có đóng góp cho tổ hợp quân sự của Nga, các nhân tố đến từ Triều Tiên và Iran đang hỗ trợ quân đội Nga.

Lệnh trừng phạt lần này cũng bao gồm một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thay thế được Nga sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt.

Như vậy, kể từ khi Đạo luật Trừng phạt Nga có hiệu lực vào tháng 3/2022, New Zealand đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn 2.000 cá nhân, thực thể và tàu thuyền có liên quan đến Nga và một loạt các biện pháp thương mại khác.