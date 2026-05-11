Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn

Vào khoảng 7h45 sáng 11/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời Nhà tù Trung ương Klong Prem. Dù được tha tù trước thời hạn, nhưng ông Thaksin vẫn phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi thời gian quản chế kết thúc vào tháng 9 năm nay.

Ảnh cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ra tù sáng ngày 11/5. Nguồn: Reuters

Trước đó, cựu Thủ tướng Thái Lan bắt đầu thi hành án từ ngày 9/9/2025 và nằm trong số hơn 800 phạm nhân đủ điều kiện xem xét tha tù trước thời hạn sau khi đã chấp hành ít nhất hai phần ba thời gian thi hành án, tương đương khoảng 8 tháng.

Bên ngoài nhà tù, gia đình ông Thaksin cùng đông đảo người ủng hộ đã có mặt từ sớm để chờ đón. Ông Worachai Hema, cựu nghị sĩ đảng Vì nước Thái (lực lượng chính trị gắn liền với ảnh hưởng của ông Thaksin) cho biết, khoảng 1.000 người ủng hộ có mặt tại Nhà tù Trung ương Klong Prem, trong đó nhiều người đã chờ tại khu vực từ đêm 10/5. Trước nguy cơ ùn tắc, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường lực lượng xung quanh nhà tù, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Liên quan vai trò chính trị của ông Thaksin thời gian tới, lãnh đạo đảng Vì nước Thái Julapun Amornvivat khẳng định cựu Thủ tướng vẫn là “biểu tượng tinh thần của đảng”, song sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vị trí cố vấn chính thức nào.

Giới quan sát cho rằng, trong đợt trở lại chính trường lần này, ông Thaksin có thể lựa chọn cách tiếp cận kín tiếng hơn, tập trung vào củng cố ảnh hưởng trong nội bộ đảng và tăng cường vị thế chính trị cho cháu trai của mình là Yodchanan Wongsawat, hiện giữ chức Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới.

Gia tộc Shinawatra được xem là lực lượng chính trị có ảnh hưởng lớn tại Thái Lan, khi đã có 3 người từng giữ cương vị Thủ tướng. Ông Thaksin là Thủ tướng thứ 23, trong khi em gái Yingluck Shinawatra và con gái Paetongtarn Shinawatra lần lượt giữ cương vị Thủ tướng thứ 28 và 31 của Thái Lan.

Đảng Vì nước Thái hiện là một trong những trụ cột của liên minh cầm quyền do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đứng đầu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, đảng này đứng thứ ba với 74 ghế tại Hạ viện.