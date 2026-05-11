  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn

Thứ Hai, 09:56, 11/05/2026
VOV.VN - Sáng 11/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do trước thời hạn, sau khoảng 8 tháng chấp hành án tù. Ông Thaksin được gia đình và đông đảo người ủng hộ chờ đón bên ngoài trại giam, đánh dấu một diễn biến đáng chú ý trên chính trường Thái Lan.

Vào khoảng 7h45 sáng 11/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời Nhà tù Trung ương Klong Prem. Dù được tha tù trước thời hạn, nhưng ông Thaksin vẫn phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi thời gian quản chế kết thúc vào tháng 9 năm nay.

Ảnh cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ra tù sáng ngày 11/5. Nguồn: Reuters

Trước đó, cựu Thủ tướng Thái Lan bắt đầu thi hành án từ ngày 9/9/2025 và nằm trong số hơn 800 phạm nhân đủ điều kiện xem xét tha tù trước thời hạn sau khi đã chấp hành ít nhất hai phần ba thời gian thi hành án, tương đương khoảng 8 tháng.

Bên ngoài nhà tù, gia đình ông Thaksin cùng đông đảo người ủng hộ đã có mặt từ sớm để chờ đón. Ông Worachai Hema, cựu nghị sĩ đảng Vì nước Thái (lực lượng chính trị gắn liền với ảnh hưởng của ông Thaksin) cho biết, khoảng 1.000 người ủng hộ có mặt tại Nhà tù Trung ương Klong Prem, trong đó nhiều người đã chờ tại khu vực từ đêm 10/5. Trước nguy cơ ùn tắc, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường lực lượng xung quanh nhà tù, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Liên quan vai trò chính trị của ông Thaksin thời gian tới, lãnh đạo đảng Vì nước Thái Julapun Amornvivat khẳng định cựu Thủ tướng vẫn là “biểu tượng tinh thần của đảng”, song sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vị trí cố vấn chính thức nào.

Giới quan sát cho rằng, trong đợt trở lại chính trường lần này, ông Thaksin có thể lựa chọn cách tiếp cận kín tiếng hơn, tập trung vào củng cố ảnh hưởng trong nội bộ đảng và tăng cường vị thế chính trị cho cháu trai của mình là Yodchanan Wongsawat, hiện giữ chức Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới.

Gia tộc Shinawatra được xem là lực lượng chính trị có ảnh hưởng lớn tại Thái Lan, khi đã có 3 người từng giữ cương vị Thủ tướng. Ông Thaksin là Thủ tướng thứ 23, trong khi em gái Yingluck Shinawatra và con gái Paetongtarn Shinawatra lần lượt giữ cương vị Thủ tướng thứ 28 và 31 của Thái Lan.

Đảng Vì nước Thái hiện là một trong những trụ cột của liên minh cầm quyền do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đứng đầu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, đảng này đứng thứ ba với 74 ghế tại Hạ viện.

PV/VOV-Bangkok
Thái Lan phát hiện kho vũ khí quân dụng lớn tại nhà người nước ngoài ở Chon Buri
Thái Lan phát hiện kho vũ khí quân dụng lớn tại nhà người nước ngoài ở Chon Buri

VOV.VN - Một vụ tai nạn lật xe ô tô xảy ra vào tối ngày 8/5 tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, Thái Lan, đã vô tình giúp cảnh sát phát hiện một kho vũ khí quân dụng quy mô lớn được cất giấu tại nhà riêng của một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài.

Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa
Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan khẳng định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện một chủng virus corona có họ hàng gần với SARS-CoV-2 trong loài dơi móng ngựa tại tỉnh Chachoengsao, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km.

Thái Lan bắt 145 người Myanmar nhập cư trái phép sau cuộc truy đuổi xuyên đêm
Thái Lan bắt 145 người Myanmar nhập cư trái phép sau cuộc truy đuổi xuyên đêm

VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan ngày 8/5 đã triệt phá một đường dây vận chuyển lao động nhập cư trái phép quy mô lớn tại tỉnh Phitsanulok (miền Bắc Thái Lan); bắt giữ 145 người Myanmar và tạm giữ 10 phương tiện liên quan vụ việc.

