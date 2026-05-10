Thái Lan ban hành sắc lệnh vay hơn 12 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

Chủ Nhật, 11:33, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan vay tối đa 400 tỷ baht (khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ) nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực, sau khi được nhà vua Thái Lan phê chuẩn và công bố trên Công báo Hoàng gia ngày hôm qua (9/5)

Khoản vốn này được quy định chỉ sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính, mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ Baht (khoảng 6,2 tỷ USD). Nhóm đầu tiên nhằm hỗ trợ người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí sinh hoạt và củng cố nền kinh tế. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thay thế, bao gồm đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế carbon thấp.

thai lan ban hanh sac lenh vay hon 12 ty usd ung pho khung hoang nang luong hinh anh 1
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm việc sử dụng nguồn vốn vay 400 tỷ baht hôm 9.5 - Nguồn: Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan

Một ủy ban thẩm định chuyên trách sẽ được thành lập để rà soát, đánh giá và trình Nội các duyệt các kế hoạch, dự án sử dụng vốn vay. Ủy ban này do Thư ký thường trực Bộ Tài chính đứng đầu, với sự tham gia của đại diện các cơ quan kinh tế chủ chốt và các chuyên gia do Bộ trưởng Tài chính bổ nhiệm. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý nợ công sẽ giám sát toàn bộ quá trình vay, từ giải ngân, quản lý rủi ro đến tiến trình trả nợ.

Cùng ngày (9/5), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu việc sử dụng nguồn vốn vay 400 tỷ baht không mang lại hiệu quả hoặc gây thiệt hại cho nền kinh tế - xã hội Thái Lan. Ông cam kết mọi khoản chi sẽ phải phục vụ lợi ích người dân, kiên quyết không để xảy ra thất thoát.

Thời gian qua, nhằm hỗ trợ người dân ứng phó áp lực từ giá năng lượng và chi phí sinh hoạt gia tăng do tác động từ xung đột Trung Đông, Chính phủ Thái Lan triển khai nhiều gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn. Đáng chú ý là chương trình hỗ trợ theo cơ chế “đồng chi trả”, dự kiến bao phủ khoảng 30 triệu người dân, trong đó, chính phủ chi trả 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại. Theo phương án đang được xem xét, mỗi công dân đủ điều kiện có thể nhận mức hỗ trợ 4.000 baht (khoảng 120 USD). Gói hỗ trợ này dự kiến được triển khai từ tháng 6 năm nay.

PV/VOV-Bangkok
Tag: thái lan năng lượng an ninh năng lượng carbon thấp
Thái Lan và Malaysia tăng cường giám sát trước cảnh báo về dịch hantavirus

VOV.VN - Cơ quan y tế Thái Lan và Malaysia đã đồng loạt siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát đi cảnh báo về ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch MV Hondius.

Thái Lan phát hiện kho vũ khí quân dụng lớn tại nhà người nước ngoài ở Chon Buri

VOV.VN - Một vụ tai nạn lật xe ô tô xảy ra vào tối ngày 8/5 tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, Thái Lan, đã vô tình giúp cảnh sát phát hiện một kho vũ khí quân dụng quy mô lớn được cất giấu tại nhà riêng của một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài.

Thái Lan bắt 145 người Myanmar nhập cư trái phép sau cuộc truy đuổi xuyên đêm

VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan ngày 8/5 đã triệt phá một đường dây vận chuyển lao động nhập cư trái phép quy mô lớn tại tỉnh Phitsanulok (miền Bắc Thái Lan); bắt giữ 145 người Myanmar và tạm giữ 10 phương tiện liên quan vụ việc.

Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan khẳng định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện một chủng virus corona có họ hàng gần với SARS-CoV-2 trong loài dơi móng ngựa tại tỉnh Chachoengsao, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km.

