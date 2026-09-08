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Cựu Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) lãnh án tử hình treo

Thứ Ba, 21:36, 08/09/2026
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VOV.VN - Chỉ 10 ngày sau khi kết án tử hình treo đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc, hôm nay (8/9), Trung Quốc lại đưa ra án phạt tương tự đối với cựu Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây, người từng bị truy tố về tội nhận hối lộ hồi tháng 3 năm nay.

Tòa án Nhân dân Trung cấp Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 8/9 đã công bố phán quyết sơ thẩm vụ án nhận hối lộ của ông Kim Tương Quân, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây.

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Ông Kim Tương Quân, cựu Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc tại tòa. Ảnh: CCTV News

Ông Kim Tương Quân bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ 148 triệu nhân dân tệ (hơn 22 triệu USD). Theo phán quyết, trong hơn 20 năm từ đầu năm 2004 đến tháng 4/2025, khi giữ các chức vụ lãnh đạo tại các thành phố Ngọc Lâm và Phòng Thành Cảng của Quảng Tây, cũng như thành phố Thiên Tân và tỉnh Sơn Tây, ông đã bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng dự án và thăng chức bổ nhiệm.

Theo tòa án, hành vi phạm tội của ông cần bị kết án tử hình do số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên do cựu quan chức này đã có các tình tiết giảm nhẹ, như phạm tội bất thành, thành khẩn nhận tội, chủ động khai báo hầu hết các hành vi nhận hối lộ mà cơ quan chức năng chưa nắm được và ăn năn hối cải, nên đã được xem xét chưa thi hành án tử hình ngay mà hoãn 2 năm, tức tử hình treo.

Thông tin công khai cho thấy, ông Kim Tương Quân, 62 tuổi, bắt đầu giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây vào tháng 1/2023, cho đến khi bị thông báo điều tra chính thức vào tháng 4/2025. Tháng 10 cùng năm, ông bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức. Tháng 3/2026, ông bị truy tố vì tội nhận hối lộ.

Trước đó, hôm 28/8, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Kinh cũng tuyên án tử hình hoãn thi hành 2 năm đối với ông Tưởng Siêu Lương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc, cựu lãnh đạo 3 ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc.

Số tiền mà ông này nhận hối lộ lớn gấp hơn 5 lần cựu Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây, lên tới hơn 746 triệu nhân dân tệ (111 triệu USD) trong suốt 30 năm. Tuy nhiên, do ông Tưởng Siêu Lương không chỉ khai nhận hành vi phạm tội của mình, mà còn tố giác hành vi phạm tội nghiêm trọng của người khác và được xác minh là đúng, nên được xem là có công lớn và được hưởng khoan hồng.

Tử hình treo là hình phạt chung thân không giảm án ở Trung Quốc, nghĩa là phạm nhân sẽ phải ngồi tù suốt đời mà không có cơ hội được giảm án thêm hay tha tù trước thời hạn.

Theo số liệu thống kê của truyền thông, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đã công bố điều tra 36 quan chức do trung ương quản lý (thường từ cấp thứ trưởng trở lên). Con số này tương đương với cùng kỳ năm kia, nhiều hơn một chút so với năm ngoái và các quan chức bị điều tra cũng ở cấp bậc cao hơn.

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Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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