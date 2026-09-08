Bộ tộc Dolan trên Con đường tơ lụa cổ đại ở Trung Quốc
VOV.VN - Người Dolan là một nhóm dân tộc đặc biệt trên Con đường tơ lụa cổ đại ở Trung Quốc. Ngày nay, ở huyện Awat thuộc vùng Aksu, miền Nam Tân Cương có một khu du lịch độc đáo mang tên bộ lạc Dolan. Khu du lịch này đã tái hiện những nét văn hóa và phong tục của nhóm người này.
Người Dolan hiện là một nhánh của dân tộc Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) ở Tân Cương, Trung Quốc. Người Dolan chủ yếu phân bố ở Awat, Bachu, Maigati... thuộc Tân Cương. Những khu vực này nằm ở hạ lưu sông Yarkand, một vùng quan trọng dọc theo tuyến đường phía Nam của Con đường tơ lụa cổ đại. Người Dolan là cư dân bản địa của khu vực xung quanh lưu vực Tarim ở Tân Cương và sinh sống trong các ốc đảo biệt lập giữa sa mạc.
Điệu múa truyền thống của người Dolan đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc.
Có một số giả thuyết về nguồn gốc của bộ tộc Dolan: một số cho rằng họ là một nhánh của người Mông Cổ, số khác nói rằng họ là hậu duệ của người Hung Nô, một số khác lại cho rằng họ là người Uyghur từ thời nhà Đường. Tuy nhiên, giả thuyết được chấp nhận rộng rãi hơn cả là bộ tộc Dolan có nguồn gốc từ những người nô lệ và chạy loạn vào cuối thế kỷ 14. Những người này đã trải qua một hành trình dài và gian khổ, chạy đến khu vực sa mạc hoang vắng và xa xôi hẻo lánh này để tránh chiến tranh. Họ tập hợp lại với nhau, tên gọi “Dolan” ban đầu có nghĩa là “tập trung” và những người này là những thành viên đầu tiên của bộ tộc Dolan.
Ngày nay, bộ tộc Dolan được dùng để chỉ Khu du lịch cấp quốc gia hạng 4A nằm ở huyện Awat, vùng Aksu, miền Nam Tân Cương. Khu du lịch này được xây dựng vào năm 2007, có diện tích khoảng 553 ha, trong đó khoảng 333 ha là rừng dương sa mạc cổ thụ (tiếng Trung Quốc gọi là hồ dương) được dùng để tạo nên bối cảnh sinh thái đặc trưng. Khu du lịch chủ yếu giới thiệu phong tục tập quán của người Dolan cùng cảnh quan sa mạc, sông ngòi và rừng dương sa mạc.
Những hình ảnh đặc biệt tại khu du lịch độc đáo mang tên bộ lạc Dolan: