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Đa số người Mỹ phản đối đặt cược vào kết quả bầu cử

Thứ Ba, 07:44, 13/10/2026
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VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới cho thấy phần lớn người Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không ủng hộ việc dùng tiền đặt cược vào kết quả bầu cử, trong bối cảnh hình thức này ngày càng phổ biến trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Theo khảo sát của hãng tin Reuters và công ty nghiên cứu dư luận Ipsos công bố ngày 12/10, có 60% người Mỹ được hỏi phản đối việc đặt cược vào kết quả bầu cử, trong khi chỉ 13% ủng hộ. Tỷ lệ phản đối ở những người thuộc đảng Cộng hòa là 61%, còn ở đảng Dân chủ là gần 70%.

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Một điểm bỏ phiếu tại Mỹ. (Ảnh: Getty)

Đặt cược vào kết quả bầu cử là hình thức người tham gia bỏ tiền để dự đoán ứng cử viên hoặc đảng phái nào sẽ giành chiến thắng. Hoạt động này được thực hiện thông qua các nền tảng trực tuyến như Kalshi và Polymarket, nơi người dùng còn có thể đặt cược vào kết quả các sự kiện thể thao và diễn biến kinh tế. Hình thức này phát triển mạnh trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Riêng trên nền tảng Polymarket, tổng số tiền đặt cược vào người chiến thắng cuộc bầu cử lên tới 3,7 tỷ USD.

Sự phát triển của hoạt động cá cược bầu cử cũng làm dấy lên lo ngại trong giới lập pháp Mỹ về nguy cơ tham nhũng và trục lợi thông tin. Theo báo chí Mỹ, sàn giao dịch Kalshi đang điều tra ít nhất ba giao dịch đặt cược được thực hiện ngay trước khi báo chí đưa tin về việc Tổng thống Donald Trump lựa chọn người phát ngôn báo chí mới.

Trong khi đại diện một nền tảng cá cược cho rằng thị trường dự đoán có thể cung cấp thông tin khách quan và chính xác, giới phân tích nhận định hoạt động đặt cược trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 vẫn là lĩnh vực mới, với nhiều vấn đề về quản lý cần được làm rõ.

Cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 4.500 người tham gia và biên độ sai số 2,3 điểm phần trăm.

Trần Phương/VOV-Washington
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