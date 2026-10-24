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Thái Lan ủng hộ tăng cường đối thoại, tránh cô lập Myanmar

Thứ Bảy, 12:16, 24/10/2026
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VOV.VN - Thái Lan hôm 23/10 nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường đối thoại và tiếp xúc với Myanmar, coi đây là hướng tiếp cận quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình, hòa giải dân tộc, đồng thời tránh để nước này rơi vào tình trạng cô lập hoặc trở thành địa bàn cạnh tranh địa chính trị.

Trả lời báo giới ngày 23/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định Thái Lan hoan nghênh Mỹ tăng cường tiếp xúc với Myanmar, cho rằng sự can dự của cộng đồng quốc tế có thể góp phần thúc đẩy tiến trình giải quyết khủng hoảng kéo dài tại quốc gia Đông Nam Á này.

thai lan ung ho tang cuong doi thoai, tranh co lap myanmar hinh anh 1
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Nguồn: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Ông Sihasak nhấn mạnh, đối thoại cần hướng tới khuyến khích giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy hòa giải giữa chính quyền và các lực lượng đối lập, tạo điều kiện tìm kiếm giải pháp lâu dài cho đất nước. Người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan cũng nhấn mạnh mong muốn tránh để Myanmar bị cô lập hoặc trở thành nơi cạnh tranh địa chính trị.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang từng bước gia tăng tiếp xúc với giới lãnh đạo Myanmar, sau thời gian hạn chế quan hệ kể từ cuộc chính biến năm 2021. Khoảng hai tuần trước, đại diện Mỹ và chính quyền Myanmar đã tiến hành tiếp xúc tại Tokyo, Nhật Bản, đánh dấu cuộc gặp thứ hai giữa hai bên chỉ trong vòng một tháng.

Liên quan vai trò của ASEAN, ông Sihasak kỳ vọng vấn đề Myanmar sẽ được thảo luận thực chất, toàn diện tại Hội nghị Cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra tại Philippines vào tháng 11 tới đây. Ông Sihasak cũng đưa ra nhận định lập trường của ASEAN về Myanmar đang có những chuyển biến nhất định, thể hiện qua các chuyến thăm gần đây của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tới Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Tuy nhiên, ông Sihasak chưa thể xác nhận khả năng ASEAN đưa vấn đề khôi phục đầy đủ quyền tham dự của Myanmar ra xem xét tại hội nghị sắp tới. Kể từ cuộc chính biến năm 2021, ASEAN không mời lãnh đạo Myanmar tham dự các hội nghị cấp cao của khối.

Trong bối cảnh đó, những cuộc thảo luận tại hội nghị sắp tới được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ hơn hướng tiếp cận của ASEAN đối với Myanmar, trong đó có vấn đề tăng cường tiếp xúc, thúc đẩy hòa giải và giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài tại quốc gia thành viên này.

Mạnh Hùng/VOV-Bangkok
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