Myanmar và Việt Nam thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nghị viện

Đây là khẳng định của Chủ tịch Hạ viện Myanmar Khin Yi trong cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức ngày 15/10 tại thủ đô Nay Pyi Taw.

Theo ông Khin Yi, Hạ viện Myanmar đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Myanmar - Việt Nam gồm 15 thành viên nhằm tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước và thúc đẩy giao lưu nghị sĩ. Chủ tịch Hạ viện Myanmar bày tỏ mong muốn đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và tăng cường hợp tác giữa các ủy ban của Quốc hội hai nước.

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Myanmar Nyo Saw

Đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing vào tháng 9 vừa qua, ông Khin Yi cho rằng, chuyến thăm đã tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa hai Chính phủ, hai Quốc hội và nhân dân hai nước. Trên cương vị Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP), ông khẳng định sẽ thúc đẩy quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đảng, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng Đảng và công cuộc Đổi mới của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Anh Đức khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Hợp tác toàn diện với Myanmar. Đại sứ nhấn mạnh kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Myanmar không chỉ góp phần củng cố tin cậy chính trị mà còn tạo động lực thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar do Đại sứ Nguyễn Anh Đức dẫn đầu làm việc với Chủ tịch Hạ viện Myanmar kiêm Chủ tịch đảng USDP hôm 15/10/2026

Trong cuộc gặp Phó Tổng thống Myanmar Nyo Saw cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Anh Đức cho biết Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với các cơ quan hữu quan hai nước để triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao.

Phó Tổng thống Nyo Saw đánh giá tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn lớn, ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Myanmar và khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại nước này.