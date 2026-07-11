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Iran tiếp tục cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Thứ Bảy, 15:57, 11/07/2026
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VOV.VN - Giới chức Iran hôm nay tiếp tục lên tiếng công kích và chỉ trích Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cảnh báo Washington phải hoàn chịu trách nhiệm về sự vi phạm này.

Trong bài viết trên mạng xã hội X sáng 11/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran giữ đúng cam kết về ngừng bắn với Mỹ. Tuy nhiên, Washington liên tục vi phạm thỏa thuận. Mới nhất là việc Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt mới chống Iran, vi phạm điều khoản thứ 9 trong Bản ghi nhớ Islamabad.

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Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir-Saeid Iravani phát biểu sau phiên họp của HĐBA LHQ về tình hình ở Iran ngày 10/7 (Ảnh: Reuters)

Trước đó, phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cũng cáo buộc lực lượng Mỹ đã nhiều lần tấn công vào Iran, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Ông Iravani nhấn mạnh Mỹ phải toàn chịu trách nhiệm về điều này.

“Mỹ lại một lần nữa vi phạm nghĩa vụ của họ bằng việc phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, bao gồm tấn công các cơ sở tại các thành phố phía Nam và một số đảo của Iran. Iran luôn tuân thủ nghiêm túc Bản ghi nhớ, chừng nào Mỹ còn tuân thủ bổn phận của họ. Tuy nhiên, khi mà Mỹ đã không còn tuân thủ nghĩa vụ của họ với Bản ghi nhớ, Iran cũng không có nghĩa vụ phải tuân theo”, đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani khẳng định.

Sau khoảng nửa tháng dừng giao tranh, đụng độ ác liệt đã bùng phát trở lại giữa các lượng Mỹ và Iran hồi giữa tuần này. Trong hai ngày 8- 9/7, viện lý do Iran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz, quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều đợt tập kích dữ dội vào Iran, khiến ít nhất 17 người chết và hơn 80 người bị thương. Chiều 8/7, Tổng thống Donald Trump thậm chí tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran.

Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ Mỹ ở 4 nước trong khu vực là Kuwait, Bahrain, Qatar và Joran. Tehran đồng thời phong tỏa trở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, khiến giá dầu thô toàn cầu tăng vọt hơn 5%, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 6.

  

Bá Thi/VOV-Cairo
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