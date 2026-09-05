Đại sứ Mỹ tại Israel: Không có kế hoạch ép người dân rời Dải Gaza

Phát biểu với báo giới tại thị trấn Turmus Ayya thuộc khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, ông Huckabee nhấn mạnh: "Phía Israel không hề có kế hoạch di dời người dân ra khỏi Dải Gaza trái với ý muốn của họ. Chúng tôi có quan điểm cởi mở rằng, nếu người dân muốn rời đi, họ có quyền đó. Việc giam giữ họ ở một nơi mà họ không muốn ở sẽ là một điều đáng xấu hổ. Không ai đề xuất việc cưỡng ép di dời cả. Người Israel không và phía Mỹ chắc chắn cũng không".

Người dân Gaza. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh vấn đề di dời dân cư, Đại sứ Mỹ cũng chỉ trích lực lượng Hamas đã cản trở tiến trình hòa bình tại Gaza khi không thực hiện các cam kết về giải giáp vũ khí và phi quân sự hóa theo yêu cầu từ phía Mỹ.

Ông đặt câu hỏi về việc phong trào này vẫn chưa giao nộp vũ khí, đồng thời cho rằng, tiến trình chỉ có thể đạt thêm bước tiến khi các thỏa thuận được tôn trọng.

Mặc dù vậy, ông Huckabee cho biết, các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo vẫn đang được duy trì với khoảng 700 xe viện trợ vào Dải Gaza mỗi ngày, cùng kế hoạch xây dựng và đưa vào vận hành Ủy ban Quản lý Dải Gaza (NCAG).

Tuy nhiên, ông cho rằng, sự hiện diện và hoạt động của Hamas vẫn là rào cản lớn nhất đối với nỗ lực tái thiết và tương lai hòa bình của người dân tại Dải Gaza.