Israel ngăn chặn đoàn tàu cứu trợ nhân đạo đến Dải Gaza

Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Ngoại giao Israel cho biết hải quân nước này đã ngăn chặn 21 trong tổng số 58 tàu thuộc đội tàu ủng hộ dải Gaza với tên gọi “Đoàn tàu tự do Global Sumud”, tại vị trí gần đảo Crete của Hy Lạp trên biển Địa Trung Hải hồi sáng sớm nay. 175 nhà hoạt động trên 21 tàu này đã bị bắt giữ và đưa đến Israel trên các tàu hải quân. Trước đó, Bộ Ngoại giao Israel công bố một video cho thấy “bao cao su và ma túy” đã được phát hiện trên một trong số các tàu bị ngăn chặn.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. Ảnh minh hoạ: Reuters

“Đoàn tàu tự do Global Sumud” xuất phát từ cảng Barcelona, Tây Ban Nha hôm 12/4 với 58 tàu tham gia cùng hàng trăm nhà hoạt động quốc tế thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Đại diện của đội tàu đã lên tiếng chỉ trích gay gắt động thái ngăn chặn và bắt giữ của hải quân Israel, coi đó là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế vì nó diễn ra tại vùng biển quốc tế, cách xa Israel hàng trăm dặm.

Trước đó, tháng 10/2025, hải quân Israel cũng chặn một đội tàu quốc tế ủng hộ dải Gaza và bắt giữ hàng chục nhà hoạt động, gây ra làn sóng phẫn nộ và phản đối gay gắt trong dư luận.

Đại diện nhóm Global Sumud cáo buộc đây là hành vi “vi phạm luật pháp quốc tế” khi việc bắt giữ diễn ra tại hải phận quốc tế gần đảo Crete, cách xa biên giới Israel hàng trăm dặm. Phía tổ chức này nhấn mạnh rằng không quốc gia nào có quyền kiểm soát hay chiếm đóng vùng biển quốc tế.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn hết sức khẩn thiết bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 năm ngoái. Các nhà hoạt động quốc tế khẳng định họ buộc phải hành động khi các kênh ngoại giao chính thống không mang lại hiệu quả thực chất cho người dân đang bị phong tỏa.

Ông Muhammad Husein, một thành viên tham gia đoàn tàu cứu trợ, tuyên bố đầy quyết tâm: "Khi các chính phủ thất bại, chúng tôi phải ra khơi. Chừng nào sự chiếm đóng và lệnh phong tỏa đối với những người anh em của chúng tôi tại Gaza còn tồn tại, chúng tôi sẽ còn tiếp tục hành động cho đến khi họ giành được tự do".

Phản ứng trước vụ việc, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, ông Danny Danon, xác nhận đoàn tàu đã bị chặn lại trước khi tiến vào khu vực quản lý của nước này. Trên mạng xã hội X, ông Danon mô tả đây là “những người gây rối, kích động” và khẳng định lực lượng quân đội Israel (IDF) đã hành động chuyên nghiệp để ngăn chặn âm mưu tiếp cận.

Đây không phải lần đầu tiên Israel ngăn chặn các nỗ lực cứu trợ bằng đường biển. Trước đó, vào tháng 10/2025, quân đội nước này cũng đã chặn một đoàn tàu tương tự, bắt giữ hàng trăm người tham gia.

Hiện nay, dù Israel khẳng định không ngăn cản việc cung cấp nhu yếu phẩm cho hơn 2 triệu dân cư tại Dải Gaza, nhưng các tổ chức cứu trợ quốc tế và người dân địa phương vẫn liên tục phản ánh tình trạng thiếu hụt trầm trọng lương thực và vật tư y tế. Vụ việc lần này một lần nữa làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ dư luận quốc tế về các biện pháp kiểm soát quân sự của Israel trên các tuyến đường biển nhân đạo.