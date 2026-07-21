Israel xây tường ngăn cách bên trong dải Gaza

Hơn 23km tường rào đã được quân đội Israel xây dựng trong những tháng gần đây, chạy xuyên qua các khu vực dân cư Palestine đã bị phá hủy hoàn toàn. Con số này tương đương với hơn một nửa chiều dài của dải đất ven biển, vốn dài khoảng 40km và rộng khoảng 11km, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine.

Xe quân sự Israel tại khu vực biên giới với Dải Gaza ngày 10/10/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Nếu việc xây dựng tiếp tục theo hướng hiện tại, các đoạn tường rào mới có thể nối từ thành phố Khan Younis ở phía Nam đến gần thành phố Gaza ở phía Bắc, với chiều dài khoảng 17km. Quân đội Israel đã xác nhận về việc xây dựng một hàng rào vật lý ở khu vực được gọi là “đường vàng”, ranh giới mà Israel đã rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025. Ranh giới này được coi như một sự phân chia lãnh thổ tạm thời trong khi chờ Israel rút quân hoàn toàn.

Israel hôm nay (21/7) cũng tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Gaza. Trong đó cuộc không kích tại khu vực trung tâm Gaza, đã khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Một cuộc không kích khác của Israel tại thành phố Gaza đã khiến một gia đình, gồm hai vợ chồng và bốn người con của họ thiệt mạng. Quân đội Israel đã xác nhận cuộc tấn công này, cho biết mục tiêu của họ là một chiến binh Hamas và đang điều tra kết quả của vụ tấn công.

Các nhà trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẫn tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm chấm dứt cuộc xung đột Gaza, trong đó kêu gọi Hamas giải giáp vũ khí và Israel rút quân, nhưng những nỗ lực này cho đến nay hầu như không có tiến triển.