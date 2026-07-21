English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel xây tường ngăn cách bên trong dải Gaza

Thứ Ba, 22:20, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo hình ảnh vệ tinh, quân đội Israel đã xây dựng các bức tường ngăn cách hơn 50% Gaza, đồng thời tiếp tục các cuộc không kích tại dải đất này.

Hơn 23km tường rào đã được quân đội Israel xây dựng trong những tháng gần đây, chạy xuyên qua các khu vực dân cư Palestine đã bị phá hủy hoàn toàn. Con số này tương đương với hơn một nửa chiều dài của dải đất ven biển, vốn dài khoảng 40km và rộng khoảng 11km, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine.

israel xay tuong ngan cach ben trong dai gaza hinh anh 1
Xe quân sự Israel tại khu vực biên giới với Dải Gaza ngày 10/10/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Nếu việc xây dựng tiếp tục theo hướng hiện tại, các đoạn tường rào mới có thể nối từ thành phố Khan Younis ở phía Nam đến gần thành phố Gaza ở phía Bắc, với chiều dài khoảng 17km. Quân đội Israel đã xác nhận về việc xây dựng một hàng rào vật lý ở khu vực được gọi là “đường vàng”, ranh giới mà Israel đã rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025. Ranh giới này được coi như một sự phân chia lãnh thổ tạm thời trong khi chờ Israel rút quân hoàn toàn.

Israel hôm nay (21/7) cũng tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Gaza. Trong đó cuộc không kích tại khu vực trung tâm Gaza, đã khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Một cuộc không kích khác của Israel tại thành phố Gaza đã khiến một gia đình, gồm hai vợ chồng và bốn người con của họ thiệt mạng. Quân đội Israel đã xác nhận cuộc tấn công này, cho biết mục tiêu của họ là một chiến binh Hamas và đang điều tra kết quả của vụ tấn công.

Các nhà trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẫn tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm chấm dứt cuộc xung đột Gaza, trong đó kêu gọi Hamas giải giáp vũ khí và Israel rút quân, nhưng những nỗ lực này cho đến nay hầu như không có tiến triển.

dot-pha.jpg

Người định cư Israel đốt phá nhà thờ Hồi giáo ở Bờ Tây

VOV.VN - Một quan chức Palestine hôm qua (19/7) cho biết, những người định cư Israel đã phóng hỏa một nhà thờ Hồi giáo tại một ngôi làng thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Vụ việc xảy ra khi bạo lực của người định cư ngày càng gia tăng tại Bờ Tây.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel không kích đám tang ở Gaza khiến 7 người thiệt mạng
Israel không kích đám tang ở Gaza khiến 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Palestine ngày 17/7 cáo buộc quân đội Israel đã tập kích một đám tang ở dải Gaza. Cuộc tấn công khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Israel không kích đám tang ở Gaza khiến 7 người thiệt mạng

Israel không kích đám tang ở Gaza khiến 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Palestine ngày 17/7 cáo buộc quân đội Israel đã tập kích một đám tang ở dải Gaza. Cuộc tấn công khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Mỹ tập kích và điều thêm khí tài đến Israel, Iran cảnh báo tấn công toàn lực
Mỹ tập kích và điều thêm khí tài đến Israel, Iran cảnh báo tấn công toàn lực

VOV.VN - Bất chấp kêu gọi và cảnh báo quốc tế, đêm 17/7, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran. Đây là đêm thứ 7 liên tiếp, lực lượng Mỹ không kích vào Iran, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng chưa từng có giữa hai bên kể từ sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4.

Mỹ tập kích và điều thêm khí tài đến Israel, Iran cảnh báo tấn công toàn lực

Mỹ tập kích và điều thêm khí tài đến Israel, Iran cảnh báo tấn công toàn lực

VOV.VN - Bất chấp kêu gọi và cảnh báo quốc tế, đêm 17/7, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran. Đây là đêm thứ 7 liên tiếp, lực lượng Mỹ không kích vào Iran, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng chưa từng có giữa hai bên kể từ sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4.

Israel chuẩn bị cho khả năng căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau phát biểu của ông Trump
Israel chuẩn bị cho khả năng căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau phát biểu của ông Trump

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị cho khả năng căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trong tuần tới sau những phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump và các diễn biến ngoại giao đang diễn ra.

Israel chuẩn bị cho khả năng căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau phát biểu của ông Trump

Israel chuẩn bị cho khả năng căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau phát biểu của ông Trump

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị cho khả năng căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trong tuần tới sau những phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump và các diễn biến ngoại giao đang diễn ra.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ