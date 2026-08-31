Israel tiếp tục tấn công tại Gaza

Theo các nhân viên y tế, 2 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một cuộc không kích của Israel nhắm vào đám đông gần công viên công cộng ở thành phố Gaza, khu vực có mật độ dân cư đông đúc, gồm các gia đình tị nạn.

Israel tiếp tục tấn công Gaza. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó một ngày, cuộc không kích của Israel tại Deir Al-Balah, ở trung tâm Gaza, đã khiến một người đàn ông và một bé trai 3 tuổi thiệt mạng, cùng một số người khác bị thương.

Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công một thành viên Hamas nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Quân đội Israel tiếp tục tấn công Gaza và tiến sâu hơn vào lãnh thổ này, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

Theo cơ quan y tế Gaza, các chiến dịch của Israel tại dải đất này đã khiến ít nhất 1.313 người thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.